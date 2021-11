Tạm giữ gần 1.000 hộp sữa Ensure, Similac, Enfagrow nghi nhập lậu

Thứ Tư, ngày 24/11/2021 17:59 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Long An vừa bắt giữ xe ô tô vận chuyển hàng nghìn thùng sữa các loại do nước ngoài sản xuất nghi nhập lậu. Tài xế xe tải cũng nhanh chóng chạy khỏi xe.

Ngày 23/11, tại tuyến Quốc lộ 62, đoạn đi qua địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh này đã bắt giữ xe ô tô tải mang BKS 51D-150.79, khi xe này đang lưu thông theo hướng biên giới thị xã Kiến Tường về Tân An.

Khi phát hiện lực lượng, người điều khiển phương tiện dừng phương tiện, bỏ chạy để lại phương tiện.

Lực lượng chức năng tỉnh Long An vừa bắt giữ xe ô tô vận chuyển hàng nghìn thùng sữa các loại do nước ngoài sản xuất nghi nhập lậu. Ảnh: QLTT tỉnh Long An cung cấp.

Qua kiểm tra, trên phương tiện ô tô tải đang vận chuyển 100 thùng carton, bao gồm: 30 chai/thùng sữa nhãn hiệu Abbott Ensure Origial (loại 327 ml/chai), 450 hộp sữa nhãn hiệu Enfagrow (loại 1,04kg/hộp), 270 hộp sữa nhãn hiệu Similac Go & Grow Toddler Drink (loại 1,13kg/hộp) và một số hàng hóa khác như kẹo, kem đánh răng, thực phẩm chức năng...

Tất cả các hàng hóa trên có nhãn bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, cũng không có hóa đơn chứng từ và chưa xác định được chủ sở hữu.

Lực lượng chức năng đã quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện và thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa để xử lý theo quy định pháp luật.

