Quả bơ "khổng lồ" dài tới 1 mét, giá hơn 4 triệu vẫn có người mua

Lợi ích tuyệt vời từ quả bơ, không phải ai cũng biết - Chống ung thư: Có thể bạn chưa biết bơ chứa dưỡng chất thực vật, có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu chỉ ra rằng bơ có thể giúp hấp thụ chất chống ung thư carotinoids khi ăn kết hợp với các loại trái cây và rau quả có màu cam và đỏ, theo tiến sĩ Frank Lipman, từ Bệnh viện Lincoln, New York, Mỹ. - Nhiều dinh dưỡng: Bơ là "nữ hoàng" của các siêu thực phẩm. Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ, chỉ 1 quả bơ chứa 320 calo, 17 gram carbohydrat, gần 15 gram chất xơ và vitamin C, E, K và B6, chỉ 30 gram chất béo và ít hơn 5 gram đường. Ngoài ra, bơ cũng là nguồn tuyệt vời của magiê, kali, beta-carotene và a xít béo omega-3, là tác nhân tuyệt vời trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim cũng như duy trì tóc, da và móng khỏe mạnh. - Tránh trầm cảm: Ăn một quả bơ mỗi ngày có thể dễ dàng giúp cải thiện tâm trạng và giảm trầm cảm, nhờ lượng kali và a xít folic, theo Thanh Niên. - Giảm cân: Nghiên cứu của Trung tâm Y sinh học của Anh chỉ ra rằng các bữa ăn với bơ có xu hướng làm tăng cảm giác no lâu hơn so với những bữa ăn không có bơ, từ đó cắt giảm cơn thèm ăn, theo The Epoch Times. - Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Bơ có nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe của tim. Bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa và nổi tiếng là chất chống ô xy hóa tự nhiên có thể giúp ngăn ngừa viêm. - Bảo vệ da và mắt: Bơ cũng chứa lutein và các chất khác có thể giúp làm chậm sự suy giảm thị lực do tuổi tác. Các hoạt chất trong bơ có tác dụng chống lại tác hại của tia cực tím, bảo vệ làn da.- Tốt cho huyết áp: Trong quả bơ có nguồn kali tự nhiên tuyệt vời. Chỉ cần một quả bơ đáp ứng 28% nhu cầu kali hằng ngày của cơ thể, từ đó hỗ trợ làm giãn các thành mạch máu và giúp kiểm soát huyết áp rất tốt. - Ngăn ngừa bệnh tật một cách tuyệt vời: Bơ giúp cơ thể hấp thụ các chất chống oxy hóa trong các loại rau khi bạn ăn rau.