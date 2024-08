Phát hiện kho mỹ phẩm nhập lậu tiền tỷ để bán online

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 - Cục QLTT tỉnh kiểm tra kho hàng online tại số nhà 18-20-22 đường Quách Nhẫn 2A, phường Xương Giang, TP Bắc Giang, do chị T.T.T.H (SN 1982), trú tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên làm chủ.

Qua kiểm tra phát hiện, thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm (khoảng 70 nghìn sản phẩm) gồm kem dưỡng da, kem trị nám, sữa rửa mặt, gel tẩy da chết, kem tẩy lông, kem dưỡng tóc, thuốc nhuộm tóc, nước hoa… tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang và QLTT kiểm tra kho mỹ phẩm nhập lậu.

Quá trình làm việc, chị T.T.T.H thừa nhận toàn bộ số hàng hoá nêu trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ được mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Phòng Cảnh sát kinh tế đã bàn giao vụ việc cho Đội QLTT số 1 tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm và tiếp tục xác minh xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân nên lựa chọn những sản phẩm bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ tem nhãn rõ ràng; đồng thời thông báo, phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện những trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Thông tin liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang; số điện thoại: 069.2589.177. Công an Bắc Giang sẽ tục nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả đối với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Nguồn: [Link nguồn]