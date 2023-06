Phát hiện gần 3 tấn thịt vịt và trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 20/6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành kiểm tra phương tiện vận chuyển, phát hiện và tạm giữ 2.940 kg thực phẩm là thịt vịt và trứng gà non đông lạnh có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm kê lô hàng trên xe tải. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Thông tin ban đầu, tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS: 15H-043.74 của ông Nguyễn Thắng Mạnh, thường trú tại huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện trên xe vận chuyển 1.800kg thịt vịt đã sơ chế (5kg/gói) có nguồn gốc từ Trung Quốc và 1.140kg trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Thắng Mạnh là chủ hàng chưa xuất trình được bất cứ hoá đơn, chứng từ gì chứng minh tính hợp pháp của số hàng hoá nêu trên.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, trước đó, ngày 24/4, theo báo Nhân dân, lực lượng Quản lý thị trường TP. Hà Nội đã phối hợp với lực lượng Công an tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh có địa chỉ tại thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội), phát hiện, tạm giữ tại địa điểm kinh doanh trên 840kg trứng non gia cầm đông lạnh, 40kg nầm động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm dịch động vật, có hiện tượng bốc mùi khó chịu.

Qua khai thác được biết, chủ cơ sở là bà Cấn Thị Hồng (sinh năm 1992 trú tại thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội).

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/phat-hien-gan-3-tan-thit-vit-va-trung-ga-non-dong-lanh-khong-ro-nguon-goc-a579755.html