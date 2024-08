Phạt công ty tàng trữ truyện tranh không có hóa đơn chứng từ số tiền 140,5 triệu đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và thực hiện thẩm tra, xác minh, vào ngày 16/7, Đội QLTT số 1 phối hợp Đội 2 Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển giáo dục C.L. (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) do bà V.T.P. làm Giám đốc.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ tháo niêm phong tang vật vi phạm.

Qua 2 ngày kiểm tra (từ ngày 16/7đến hết ngày 17/7/2024) tại trụ sở Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển giáo dục C.L. và 3 địa điểm kinh doanh của công ty cùng đóng trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), Đoàn kiểm tra ghi nhận: tại 3 địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển giáo dục C.L. không thực hiện treo biển hiệu theo quy định; có 829 bản xuất bản phẩm (truyện tranh) chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ, niêm phong 829 bản xuất bản phẩm nêu trên.

Cán bộ Công an và Quản lý thị trường giám sát việc tiêu hủy bản xuất bản phẩm vi phạm.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà P. đã thừa nhận 829 bản xuất bản phẩm (truyện tranh) không có hóa đơn, chứng từ, tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển giáo dục C.L. với các hành vi vi phạm hành chính: Không gắn tên địa điểm kinh doanh tại địa điểm kinh doanh; Tàng trữ thành phẩm xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Tổng số tiền phạt là: 140,5 triệu đồng. Đồng thời, buộc Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển giáo dục C.L. phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: gắn tên địa điểm kinh doanh; tiêu hủy 829 bản xuất bản phẩm vi phạm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]