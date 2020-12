Ô tô cũ của hãng được ưa chuộng

Chủ Nhật, ngày 20/12/2020 14:34 PM (GMT+7)

Khách hàng yên tâm mua xe cũ chính hãng nhờ có cam kết về chất lượng cũng như chế độ bảo hành tốt

Vừa mua chiếc ôtô đã qua sử dụng tại đại lý chính hãng, bà Đỗ Nguyễn Mai Quỳnh (ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cho biết được đại lý tặng thêm một năm bảo hành nên bớt phần nào phập phồng lo lắng khi xe phát sinh hỏng hóc. "So với mua ở cửa hàng xe cũ bình thường thì mua tại đại lý chính hãng yên tâm hơn hẳn" - chị Mai Quỳnh nhìn nhận.

Xe còn mới, giá tốt

Nguồn xe cũ chính hãng rất đa dạng, từ xe trưng bày chưa lăn bánh, xe lướt (mới sử dụng vài ngày đến vài tháng) cho đến xe đã lăn bánh khoảng vài năm. Các hãng xe như Mercedes-Benz, Toyota, Ford... đều tham gia thị trường xe cũ nên khách hàng rất dễ lựa chọn được chiếc xe ưng ý.

Điểm đáng kể của ôtô cũ chính hãng là giá khá mềm, phù hợp với những người có tài chính không dư dả. Cụ thể, giá xe lướt, xe trưng bày thường rẻ hơn ít nhất 10% so với xe mới; còn xe đã qua sử dụng một vài năm thì giá còn thấp hơn nữa. Các hãng xe cho biết mục đích tổ chức thu mua xe đã qua sử dụng là nhằm hỗ trợ khách hàng, không đặt nặng vấn đề có lãi. Do đó, giá mua vào, bán ra đều được cân nhắc ở mức hợp lý nhất. Nhờ thế, giá xe cũ chính hãng khá cạnh tranh so với các nguồn khác trên thị trường, thường thấp hơn thị trường khá nhiều.

Theo khảo sát của phóng viên, đại lý của Toyota bán chiếc Innova đời 2020 mới lăn bánh khoảng 16.000 km với giá 790 triệu đồng (rẻ hơn 140 triệu đồng so với xe mới), Vios đời 2020 có giá 510 triệu đồng (giá xe mới hơn 600 triệu đồng). Tại đại lý Ford chính hãng, chiếc Ranger đời 2019 đã qua sử dụng có giá khoảng 590 triệu đồng, chiếc Explorer đời 2016 khoảng 1,6 tỉ đồng (giá xe mới khoảng 2,3 tỉ đồng), Focus đời 2018 giá 590 triệu đồng.

Đại lý Mercedes ở quận Bình Thạnh (TP HCM) đang cho khách lái thử nhiều mẫu xe trưng bày và rao bán với giá thấp hơn xe mới hàng trăm triệu đồng. Chẳng hạn, chiếc C180 đời 2020 chưa qua sử dụng có giá 1,5 tỉ đồng nhưng xe đã lăn bánh khoảng 3.000 km chỉ hơn 150 triệu đồng. Đại lý này tổ chức thu mua xe đã qua sử dụng của khách hàng để bán lại cho người có nhu cầu với giá khá hợp lý. Giá thu mua chiếc GLK 250 đời 2014 chính hãng đã sử dụng 40.000 km là hơn 1 tỉ đồng, thấp hơn xe mới khoảng 500 triệu đồng. Mẫu C200 đăng ký đầu năm 2016 đã lăn bánh 30.000 km được định giá thấp hơn xe mới khoảng 25%. Còn dòng xe S-Class S500 L đời 2015 được mua vào với giá khoảng 3 tỉ đồng, trong khi giá xe mới là hơn 4 tỉ đồng.

Khoảng sân phía trước đại lý Toyota ở quận Bình Thạnh (TP HCM) cũng có hàng chục xe đã qua sử dụng được dán giấy ghi đầy đủ thông tin về giá bán, số km lăn bánh, năm sản xuất để khách hàng tham khảo. Còn tại một bãi ôtô cũ của VinFast gần khu vực tòa nhà Landmark phục vụ chương trình đổi xe cũ - sở hữu xe mới của hãng xe này cũng có nguồn xe cũ khá dồi dào, đa dạng với mức giá hấp dẫn.

Quy trình mua khắt khe

Hầu hết các hãng xe thừa nhận quy trình kiểm tra xe cũ trước khi thu mua khá chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng tốt nhất. Chẳng hạn, Mercedes-Benz yêu cầu xe phải có lịch sử dịch vụ rõ ràng, đạt 110 điểm kiểm tra kỹ thuật trở lên, sử dụng không quá 5 năm hoặc 100.000 km. Sau khi kiểm tra, Mercedes-Benz sẽ cấp chứng nhận, đồng thời cung cấp chế độ bảo hành 12 tháng và không giới hạn số km.

Tương tự, Ford đặt ra nhiều điều kiện khi thu mua xe đã qua sử dụng của hãng này. Ông Phạm Ngọc Thân, Tổng Giám đốc Công ty CP Bến Thành Ôtô, cho biết chỉ thu mua xe Ford cũ khi đạt 176 điểm kiểm tra kỹ thuật. Để khách hàng mua xe mới yên tâm khi có nhu cầu bán lại, công ty cam kết thu mua lại với mức giá 90% giá trị xe trong năm đầu sử dụng.

Chương trình đổi xe cũ lấy mới của hãng xe VinFast áp dụng với tất cả dòng xe lưu thông trên thị trường chưa quá 7 năm. Khách hàng chỉ cần mang xe đã qua sử dụng tới siêu thị xe Smart Solution (công ty mua bán xe cũ thuộc Vingroup) để được định giá miễn phí. Xe cũ được hãng này kiểm tra 97 hạng mục kỹ thuật, nếu đạt yêu cầu sẽ được thu mua. Điều đặc biệt là giá bán ra với xe cũ đúng bằng giá mua vào, công ty không hưởng chênh lệch. Khách mua xe cũ sẽ được VinFast cam kết chưa bị tông đụng, không bị thủy kích. Tuy nhiên, khách hàng mua xe cũ do doanh nghiệp này bán ra sẽ không được bảo hành.

