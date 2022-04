Nóng tuần qua: Tổ chim 4 con mới nở được mua với giá khủng gần nửa tỷ đồng

Tổ chim mới nở “độc nhất Việt Nam” được mua với giá gần nửa tỷ đồng

Anh Dương Văn Chương (Chương Tailor), trú tại Cửa Bắc, Hoàn Kiếm (Hà Nội), người đã hủy bỏ chuyến công tác tại Anh để bay về Việt Nam, chi số tiền gần nửa tỷ đồng mua bằng được 4 chú chim hoàng khuyên mới nở.

Anh Chương cho biết, khi đang đi công tác tại Anh vào đầu tháng 4. Theo lịch trình là ngày 6/4 anh mới về Hà Nội. Tuy nhiên, khi biết tin có người bắt được tổ chim hoàng khuyên đột biến, anh đã hủy lịch, đặt vé về nước ngay trong ngày mùng 3/4 và đi xe ô tô lên Bắc Giang để mua 4 con chim non với giá 410 triệu đồng.

Cận cảnh tổ chim giá khủng

Để nuôi 4 chú chim này, anh Chương phải cho chúng ăn lòng đỏ trứng gà, chuối tây, châu chấu cốm, trứng kiến, sâu lột và tự tay chăm sóc hàng ngày. Đến nay, sau 10 ngày mua tổ chim hoàng khuyên này về nuôi, đã có người có ý muốn mua chúng với giá 600 triệu đồng nhưng anh không bán.

Cua biển Úc hơn 1 triệu đồng/kg đắt khách

Thời gian gần đây, cua biển Úc nhập khẩu với trọng lượng từ 700 g - 1.5 kg đang gây sốt thị trường TP.HCM, dù giá bán trên 1 triệu đồng/kg, đây là mức giá khá cao so với các loại cua trong nước. Loại cua này chỉ mới được nhập về hồi đầu tháng, nhưng thu hút nhiều sự tò mò của khách hàng, bởi kích cỡ to, thịt ngọt và gạch nhiều hơn các loại cua thông thường. Mặc dù vậy, loại cua này không phải lúc nào cũng có sẵn tại cửa hàng, do nguồn hàng đang còn hạn chế.

Cua biển Úc được ưa chuộng

Mức giá của loại cua này chênh lệch đáng kể so với cua Cà Mau trong nước, song lại ghi nhận sức mua khá từ người tiêu dùng.

Cửa hang nhập khẩu của này cho biết: “Trước khi cua Úc cập bến về Việt Nam, đã có gần 300 kg cua được các đối tác và khách lẻ đặt trước. Tới nay chưa có con số thống kê cụ thể, song sức mua khá tốt. Đây có thể nói là dấu hiệu vô cùng tích cực cho sự đón nhận của người Việt đối với loài cua mới lạ này trong thị trường hải sản nhập khẩu”.

Hà Nội sắp thay thế quầy hàng rong bằng máy bán tự động

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội vừa ký và ban hành Kế hoạch triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động tại các điểm công cộng trên địa bàn đến 2025.

Theo đó, từ nay đến 2025, Hà Nội sẽ dần thay đổi hành vi tiêu dùng của người dân bằng cách thay thế các gánh/quầy hàng rong, bán dạo trên hè phố, đô thị bằng các máy bán hàng tự động.

Máy bán hàng tự động sẽ đặt tại các điểm công cộng, tập trung đông người như: Công viên, vườn hoa, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, nhà ga, ga đường sắt đô thị, nhà chờ khách, bến xe, trạm xe buýt, trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí công cộng… và các địa điểm công cộng khác có tính chất tương tự, phù hợp.

Hà Nội cho biết, danh sách địa điểm công cộng phù hợp để lắp máy bán hàng tự động trên địa bàn sẽ được công khai sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. UBND thành phố Hà Nội đặt kỳ vọng việc hành vi tiêu dùng sẽ thay đổi theo hướng văn minh, tích cực, dần thay thế hình thức bán hàng rong, bán dạo hè phố, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị.

Xoài Úc rớt giá chỉ còn 5.000 đồng/kg

Là giống xoài có xuất xứ từ Úc, được du nhập và trồng phổ biến tại nước ta hơn 20 năm nay, xoài Úc có màu tím hơi ửng đỏ ở phần cuống và vị ngọt thơm đặc trưng, hạt nhỏ, được nhiều người yêu thích.

Xoài Úc rớt giá khủng

Trước đây, xoài Úc được trồng chủ yếu để xuất khẩu và bày bán tại các siêu thị, cửa hàng trái cây với giá từ 50-80 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, thời gian gần đây, loại xoài này lại có giá “siêu rẻ”, chỉ từ 10 nghìn đồng/kg, thậm chí giá tại vườn chỉ còn 5 nghìn đồng/kg.

Trong khi đó, xoài Úc là loại cây trồng khó tính, chi phí trồng và chăm sóc rất khó. Ngoài ra, chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng gấp đôi, giá nhân công cũng tăng nhưng giá xoài lại rớt thê thảm khiến người nông dân càng làm càng lỗ.

Doanh số bán ô tô ở Việt Nam tăng mạnh trong tháng 3

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán xe của các đơn vị thành viên trong tháng 3/2022 đạt 36.962 xe các loại, tăng 60% so với tháng trước.

Xét theo phân khúc xe, trong tháng 3 vừa qua thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ 28.491 xe du lịch, tăng 62%; 7.794 xe thương mại, tăng 63%; và 677 xe chuyên dụng, tăng 41% so với tháng trước.

Xét theo nguồn gốc xe, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 21.863 xe, tăng 50% và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.099 xe, tăng 82% so với tháng trước.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, các đơn vị thành viên VAMA có tổng doanh số bán hàng tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, xe ô tô du lịch tăng 39%, xe thương mại tăng 7% và xe chuyên dụng tăng 32%.

Cũng xét theo nguồn gốc xe, tính đến hết tháng 3/2022, trong khi doanh số bán xe lắp ráp trong nước tăng 34% thì xe nhập khẩu chỉ tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 3 là tháng đầu tiên của năm 2022 doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên VAMA có mức tăng trưởng khá, sau khi giảm 34% trong tháng 1 và giảm tiếp 26% trong tháng 2 vừa qua.

