Nóng tuần qua: Loạt ô tô được đem ra đấu giá siêu rẻ, giá khởi điểm chỉ hơn 48 triệu đồng/xe

Các sản phẩm xe ô tô được thanh lý đa dạng chủng loại, mẫu mã và giá cả, trong đó có xe giá khởi điểm chỉ từ 48 triệu đồng. Cụ thể, ngày 3/6, ngân hàng Agribank chi nhánh Mai Châu, Hòa Bình thanh lý xe ô tô Huyndai biển số: 28A - 067.83 đăng ký lần đầu ngày 21/7/2009 với giá khởi điểm từ 48,090 triệu đồng. Được biết, đây là lần thứ 2 Công ty đấu giá hợp danh đầu tư Thành Phát (Hòa Bình) đăng thông tin đấu giá công khai chiếc xe này. Lần đầu đăng là 30/5/2022.

Bên cạnh đó, nhiều nơi thanh lý hàng loạt xe giá rẻ, ví dụ như Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai thanh lý ô tô MAZDA màu xám, biển kiểm soát 81B-0666, sản xuất năm 1995. Nguồn gốc xe là tài sản xe thanh lý theo Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của UBND tỉnh Gia Lai. Giá khởi điểm đấu giá là 50 triệu đồng.

Tương tự, 64,4 triệu đồng và 69,6 triệu đồng là số tiền mà Văn phòng tổng cục thống kê đang đưa ra cho chiếc Toyota Land Cruiser sản xuất năm 1997 và 1998. Cả 2 chiếc này đều mang biển số 31A.

Sầu riêng rớt giá mạnh, Ri 6 chỉ còn từ 32 nghìn đồng/kg

Chỉ trong vòng một tháng, giá sầu riêng đã rớt một nửa, từ 100-150 nghìn đồng/kg xuống còn 55-65 nghìn đồng/kg, thậm chí giá sầu Ri 6 tại vườn được các thương lái thu mua chỉ 32 nghìn đồng/kg.

Dạo quanh các khu chợ truyền thống hay chợ online, thậm chí dọc các tuyến đường quốc lộ như đường Giải Phóng, quốc lộ 32C… không khó để bắt gặp những chiếc xe tải chở sầu riêng dừng bán dọc đường với giá chỉ 55-65 nghìn đồng/kg.

Theo người trồng sầu, sầu Ri 6 những năm trước được thương lái thu mua để xuất khẩu sang Trung Quốc với số lượng lớn khiến giá luôn ở mức cao, trên dưới 50 nghìn đồng/kg. Với giá này, người nông dân mới có lãi ít nhiều.

Tuy nhiên, năm nay, do tình hình kiểm soát, kiểm dịch gắt gao nhằm phòng chống Covid-19 của phía Trung Quốc nên sầu riêng rớt giá thảm.

Khó nhập xăng giá rẻ từ Malaysia

Thông tin giá xăng ở Malaysia chỉ 13.000 đồng/lít và nước này muốn xuất khẩu xăng sang Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của dư luận, trong bối cảnh giá xăng dầu tại Việt Nam liên tục điều chỉnh tăng. Giá xăng RON95 đã chạm 31.570 đồng/lít. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng nhập khẩu xăng giá rẻ từ Malaysia là không dễ.

Theo giới chuyên môn, mỗi nước có chính sách giá nhiên liệu khác nhau, không thể thấy giá bán của Malaysia thấp mà dễ tiếp cận. Doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận khách hàng ở Malaysia để tìm kiếm nguồn hàng nhưng vẫn phải giao dịch theo giá thế giới.

Đại diện một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn tại TP HCM cho biết giao dịch mua bán xăng dầu là theo giá thế giới. Cụ thể, giao dịch mua bán xăng dầu trong khu vực là tại thị trường Singapore, còn nguồn hàng có thể ở Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc... Việc tìm nguồn hàng giá rẻ từ Malaysia rất khó thực hiện.

Sẽ ''bêu tên'' doanh nghiệp, cá nhân trục lợi từ xe biếu tặng

Liên quan loạt bài Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng, Tổng cục Thuế vừa có yêu cầu các cục thuế tỉnh, thành phố, cục thuế doanh nghiệp lớn rà soát toàn bộ các tổ chức, cá nhân nhập khẩu (NK), tạm NK, chuyển nhượng ô tô biếu tặng trên địa bàn để quản lý thuế; đồng thời, thanh kiểm tra, xử lý, truy thu thuế theo đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục rà soát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xác định rõ số thuế không kê khai, nộp thiếu; đồng thời, định danh chi tiết các xe ô tô này, cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu trang thông tin điện tử của ngành thuế để công khai danh sách tổ chức, cá nhân không kê khai, nộp thuế, trốn thuế cùng toàn bộ hóa đơn, chứng từ đã phát hành (của các đối tượng này nhưng chưa hoặc không kê khai, nộp thuế).

Trên cơ sở đó, các đơn vị chuyển hồ sơ sang công an hoặc phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để xử lý theo pháp luật. Tổng cục Thuế đề nghị các cục báo cáo định kỳ cho Cục Thanh tra – Kiểm tra thuế kết quả thực hiện hàng tháng vào ngày thứ 10 của tháng, sau tháng báo cáo.

Vì sao giá xi măng tăng mạnh?

Trong khi giá thép quay đầu giảm mạnh chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 5, giá xi măng vẫn tăng mạnh.

Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, trong tháng 5/2022, sản lượng tiêu thụ xi măng ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu ước đạt 9,27 triệu tấn, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tiêu thụ trong nước khoảng 5,97 triệu tấn; xuất khẩu ước đạt khoảng 3,3 triệu tấn.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tiêu thụ sản phẩm xi măng đạt khoảng 44,12 triệu tấn, tương đương so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tiêu thụ trong nước khoảng 26,73 triệu tấn, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2021, song xuất khẩu tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2021; ước đạt khoảng 17,39 triệu tấn.

Hiện tồn kho sản phẩm xi măng của cả nước trong 5 tháng năm 2022 khoảng 4,7 triệu tấn tương đương khoảng 20-25 ngày sản xuất, chủ yếu là clanhke.

Trong giai đoạn nửa cuối tháng 5 đến nay, thị trường xi măng ghi nhận khoảng 10 đơn vị tăng giá bán. Nguyên nhân được các doanh nghiệp lý giải rằng giá nguyên vật liệu tăng cao như: Than, dầu, thạch cao... dẫn đến giá thành sản xuất tăng, mặc dù họ đã tìm nhiều giải pháp để tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất.

