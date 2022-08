Nóng tuần qua: Con trâu nặng 1 tấn được mua với giá 2 tỷ đồng

Con trâu 7 năm tuổi được bán giá khủng

Hôm 22/8, ông Sangwian Sakkittiwat, 57 tuổi, chủ thầu xây dựng, chủ trang trại Sakkittiwat (sống ở huyện Hin Dat, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan) đã mang khối tiền mặt hơn 3,2 triệu bath (2 tỷ đồng) đến để mua con trâu cái giống Thái Lan đã được 7 năm tuổi, nặng khoảng 1 tấn.

Chủ nhân của con trâu này là ông Anuchit Tumlee. Chú trâu đắt giá có tên là Mae Yada khỏe mạnh, đùi và mông được đánh giá đẹp. Nó đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của một con trâu giống bản địa tại Thái Lan. Đây chính là những nét khiến ông Sangwian quyết định chi số tiền lớn để sở hữu con trâu đắt tiền.

Sau 7 năm nuôi, con trâu đã có giá tăng nhiều lần so với giá mua lúc đầu

Theo ông Anuchit, con trâu Mae Yada khỏe mạnh, ngoại hình đẹp, giống tốt, được sinh ra từ cha mẹ đều là những con trâu được chọn giống tốt. Trước đây, ông Anuchit mua nó với giá 190.000 bath (123 triệu đồng).

Hồi tháng 3/2022, một con trâu được nuôi tại trang trại ở Maha Sarakham, Thái Lan cũng được mua với giá 5,3 triệu bath (3,4 tỷ đồng). Điều đặc biệt ở con trâu này không chỉ hình dáng đẹp, khỏe mạnh mà còn từng vô địch trong cuộc thi chọi trâu toàn quốc Thái Lan được tổ chức hôm 23/1/2022.

Một số cửa hàng tại An Giang hết xăng, lo đóng cửa trên diện rộng

Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Quyền Cục trưởng Cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang cho biết, qua công tác nắm tình hình, địa bàn và thông tin phản ánh, trong ngày 25-8 trên địa bàn huyện Phú Tân bắt đầu xuất hiện tình trạng một số cửa hàng xăng dầu treo bảng hết xăng.

Trước tình hình trên, Cục QLTT đã chỉ đạo các đội QLTT tăng cường công tác giám sát, kiểm tra; tuyên truyền, vận động đối với các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng ngưng nghỉ hàng loạt, gây bức xúc cho người tiêu dùng.

Trong ngày 25-8, Cục QLTT An Giang nhận được công văn của Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang (Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) báo cáo về tình hình nguồn cung xăng dầu.

Lực lượng QLTT tỉnh An Giang thông tin về đường dây nóng tại các cửa hàng xăng dầu. ẢNH: Cục QLTT tỉnh An Giang

Công ty cho biết, những ngày gần đây giá dầu thế giới liên tục tăng nhanh nên đã xuất hiện tình trạng thiếu nguồn cung xăng dầu ra thị trường.

Một số địa phương lân cận và An Giang đã có hiện tượng đóng cửa hàng do đứt nguồn cục bộ, nhu cầu tiêu dùng đã và đang đổ dồn về hệ thống Petrolimex, Petrolimex An Giang.

Theo ông Hồ, trước tình hình xăng dầu có dấu hiệu diễn biến phức tạp, để góp phần đảm bảo ổn định thị trường kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, Cục QLTT tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Tổng Cục QLTT, phối hợp chặt chẽ cùng Sở Công Thương, cơ quan liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra thường xuyên các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Qua đó, kịp thời xác minh, làm rõ các trường hợp ngưng nghỉ, bán nhỏ giọt, hết xăng, đứt gãy nguồn cung,…

Đồ chơi Trung thu có hình 'đường lưỡi bò' được bày bán công khai ở 'siêu thị' ở Hà Nội

Ngày 24/8, đại diện lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt thông tin, ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan bao gồm Đội An ninh Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Hoàng Liệt và Đội QLTT số 15 có mặt trực tiếp tại cửa hàng tiện ích Vina Mart để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 ống nhòm có in "hình lưỡi bò" của Trung Quốc.

Đại diện cơ sở cũng chưa cung cấp được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Hiện toàn bộ số hàng hoá trên đã bị lực lượng lập biên bản thu giữ, xử lý theo quy định.

Nhân sự việc này, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các phường trên địa bàn đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi Trung thu và kiên quyết xử lý khi phát hiện cơ sở vi phạm.

Masan lên tiếng về 1.440 kg mì Omachi bị tiêu hủy ở Đài Loan

Ngày 23-8, website của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) có đăng tải thông tin về sản phẩm mì Omachi Xốt tôm chua cay do Công ty TNHH Qianyu (Thiên Du) nhập khẩu từ Việt Nam bị trả lại để tiêu hủy do không phù hợp các tiêu chuẩn của thị trường Đài Loan.

Cụ thể, lô mì ăn liền nói trên có chất bảo vệ thực vật ethylene oxide chưa được cấp phép sử dụng tại Đài Loan (hàm lượng 0,195 mg/kg được phát hiện trong gói gia vị). Tổng khối lượng lô mì ăn liền Omachi có chất cấm ethylene oxide là 1.440 kg (tương đương 600 thùng mì 30 gói, mỗi gói 80 gam).

Bản tin của Hãng tin CNA (Đài Loan) về việc lô mì ăn liền Omachi có chất cấm ethylene oxide - Ảnh chụp màn hình

Phản hồi thông tin này, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - đơn vị sản xuất mì ăn liền Omachi) cho biết kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy công ty không trực tiếp xuất khẩu hoặc bán sản phẩm mì Omachi Xốt tôm chua cay cho đối tác có tên Công ty Qianyu để xuất khẩu cho thị trường Đài Loan như thông tin cảnh báo của TFDA.

Lý giải việc sản phẩm mì Omachi Xốt tôm chua cay bị tiêu hủy tại Đài Loan vì có chất bảo vệ thực vật ethylene oxide, phía Masan Consumer cho biết tiêu chuẩn quy định an toàn thực phẩm của mỗi nước là khác nhau nên các sản phẩm mì Omachi mà Masan Consumer sản xuất để xuất khẩu cho từng quốc gia và các khu vực cũng khác nhau để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các thị trường sở tại.

Tại Việt Nam, sản phẩm mì Omachi đang được sản xuất đáp ứng đầy đủ mọi quy định về an toàn thực phẩm của Nhà nước Việt Nam và bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người sử dụng.

Liên tiếp trích Quỹ bình ổn, giá xăng khó giảm sâu

Sau kỳ điều hành ngày 22/8, giá xăng E5 RON 92 vẫn giữ nguyên giá 23.725 đồng/lít, RON 95 ngưỡng 24.669 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Trong khi đó, trừ dầu mazut giữ nguyên giá 16.540 đồng/kg, giá dầu diesel và dầu hỏa tăng lên ngưỡng 23.750 đồng/lít và 24.050 đồng/lít, sau khi tăng ngưỡng 730-850 đồng mỗi lít.

Ở kỳ này, liên Bộ không chi quỹ, mà tiếp tục trích vào Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) ngưỡng 451 đồng với mỗi lít xăng E5 RON 92 và 493 đồng với xăng RON 95; Ngưỡng 250 đồng với dầu diesel, 400 đồng với dầu hỏa và mazut là 641 đồng một kg.

Như vậy, tính từ ngày 1/7 đến nay, đây là lần thứ 6 liên tiếp liên Bộ không chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu, và tiếp tục trích lập quỹ ở mức rất cao với lý do tạo nguồn dư cho Quỹ sau khi nhiều doanh nghiệp đầu mối bị âm nặng.

