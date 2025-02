Nóng nhất trong ngày: Giá Bitcoin lao mạnh xuống đáy 4 tháng; Củ măng vẩu Tây Bắc hot xình xịch TikTok

Củ măng vầu Tây Bắc đang hot xình xịch giá trăm nghìn/kg

Gần đây, măng vầu một đặc sản của núi rừng Tây Bắc bỗng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Hàng loạt video mukbang ghi lại cảnh thưởng thức măng vầu chấm chẩm chéo với những biểu cảm thích thú, hài hước đã thu hút hàng triệu lượt xem. Sự tò mò về hương vị món ăn và hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ khiến nhiều người đổ xô tìm mua loại măng này.

Măng vẩu Tây Bắc chấm chẩm chéo đang gây "bão" TikTok

Dù được đánh giá là một món ăn ngon, lạ miệng, nhưng măng vầu Tây Bắc hiện đang có mức giá khá cao, khiến nhiều người băn khoăn trước khi mua thử. Trước đây, loại măng này chỉ có giá khoảng 15.000 – 20.000 đồng/kg, nhưng nhờ trào lưu mukbang trên TikTok và Facebook, giá đã tăng mạnh, dao động từ 59.000 – 120.000 đồng/kg tùy loại.

Dù giá măng vầu hiện nay không còn rẻ như trước, nhưng với những ai tò mò hoặc yêu thích đặc sản vùng cao, đây vẫn là một món ăn đáng để trải nghiệm.

Giá Bitcoin lao mạnh xuống đáy 4 tháng

Bitcoin giảm mạnh xuống mốc 85.800 USD/đơn vị. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, đà lao dốc của Bitcoin tiếp tục nối dài sang tối 26/2. Trước áp lực bán ra, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thời điểm rơi xuống mốc 85.800 USD/đơn vị, thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2024.

Hiện, Bitcoin đang biến động quanh mốc 86.000 USD/đơn vị. So với mức cao nhất mọi thời đại thiết lập 1 tháng trước, thị giá Bitcoin đã giảm khoảng 20%. Nhịp điều chỉnh mới nhất cũng khiến giá trị vốn hóa bị thu hẹp xuống còn 1.720 tỷ USD.

Trước những kỳ vọng về sự thay đổi tích cực mà chính quyền Trump mang lại cho ngành tiền mã hóa, Bitcoin đã khởi đầu năm mới tương đối khởi sắc. Tuy nhiên, kể từ khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp về tiền mã hóa vào cuối tháng 1, thị trường hầu như không có động lực nào đáng kể để tiếp tục đà tăng.

Giá vàng hôm nay, 27-2: Bất ngờ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng hôm nay biến động mạnh khi thị trường bị bán chốt lời, tạo điều kiện cho một số nhà đầu tư trú ẩn vốn vào kim loại quý. Giá vàng hôm nay biến động khó lường do nhà đầu tư có tâm lý bất an từ những đe dọa thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giá vàng thế giới biến động mạnh

Trong phiên giao dịch đêm qua, sau khi một số nhà đầu tư bán ra chốt lời, giá vàng giảm sâu xuống còn 2.890 USD/ounce, nhiều người đã tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào kim loại quý. Lập tức, giá vàng hôm nay bật tăng trở lại và đến 6 giờ ngày 27-2 giao dịch tại 2.917 USD/ounce.

Các Công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC 89,2 triệu đồng/lượng mua vào, 91,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Một số đơn vị nâng giá mua vào lên 90,7 triệu đồng/lượng, chỉ cách 800.000 đồng so với giá bán ra. Đây là biên độ chênh lệch giá mua - bán thấp đáng kể so với mốc 2-3,5 triệu đồng/lượng những ngày qua. Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, lên 89,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 91,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 90,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn chỉ hơn 1 triệu đồng/lượng.

Hà Nội mưa rét kéo dài, rau thịt "rủ nhau" tăng giá

Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội liên tục chìm trong mưa rét, nhiệt độ giảm sâu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tác động trực tiếp đến giá cả hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau xanh, thịt lợn, thịt bò, thịt gà.

Tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, giá rau xanh đã tăng từ 30-50% so với thời điểm trước đợt rét đậm. Một số loại rau như cải ngọt, rau muống, rau cải cúc, bắp cải... đều có mức giá cao hơn đáng kể.

Theo khảo sát, rau cải cúc từ mức 10.000 đồng/bó đã tăng lên 15.000 đồng/bó, rau muống từ 12.000 đồng/kg tăng lên 18.000 đồng/kg, bắp cải cũng tăng từ 14.000 đồng/kg lên 20.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương dự báo nếu thời tiết tiếp tục mưa rét, giá rau xanh sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.

Không chỉ rau xanh, các mặt hàng thịt cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Tại một số chợ lớn như chợ Mỹ Đình, chợ Cốm, chợ Nam Trung Yên, giá thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều có xu hướng tăng từ 10-20%.

Cây dại vừa dùng làm rau vừa làm thuốc, trồng bán cũng kiếm bộn

Cây chút chít, hay còn gọi là trút trít, lưỡi bò, dương đề, rumex acetosa… là một giống cây thân thảo thuộc họ rau răm, mọc phổ biến từ vùng đồng bằng đến trung du, miền núi nước ta. Nó có thể dùng làm thực phẩm, có vị chua đặc trưng, giàu vitamin A, vitamin C, axit oxalic.

Cây chút chít vừa là rau ăn vừa làm thuốc

Cây chút chít cũng có mặt ở nhiều quốc gia khác, như Trung Quốc và một số nước châu Âu. Đây là giống cây rất dễ trồng, dễ thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Ngay cả ở vùng khí hậu khắc nghiệt, chúng vẫn có tốc độ sinh trưởng tuyệt vời. Chỉ cần có đủ nắng, cây sẽ phát triển rất mạnh.

Theo y học cổ truyền, rễ cây chút chít có vị đắng, tính hàn, quy kinh vị, tràng, có công dụng thanh nhiệt, sát trùng, điều trị táo bón. Vì vậy, người ta thường dùng loại rễ này để làm thuốc nhuận tràng. Còn trong y học hiện đại, dịch chiết bằng ethanol của cây chút chít có công dụng ức chế nấm tóc.

Bạn có thể tìm mua cây chút chít khô trên chợ mạng với giá từ 102.000 - 138.000đ/kg, hoặc mua hạt giống với giá rẻ hơn. Ở Trung Quốc, cây chút chít cũng có giá bán tốt, khoảng 60 NDT (202.000đ)/kg.

Cây từ lá đến hạt đều có độc nhưng lại là vị thuốc quý, hái phơi khô đem bán thu 150.000đ/kg

Ở Việt Nam, bạn có thể bắt gặp giống cây này mọc hoang ở khắp mọi nơi. Cây cho ra quả với nhiều lông cứng tua tủa, khi quả còn xanh, nhìn từ xa giống như những con sâu róm. Đây là cây ké đầu ngựa (xương nhĩ, mac nháng), tên khoa học là Xanthium strumarium L. Chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, từ các bãi đất hoang, bờ ruộng hoặc ven đường.

Giống cây này cũng phân bố rộng rãi ở nhiều quốc gia khác như Nga, Iran, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc. Tại xứ Trung, chúng được coi là một trong những vị dược liệu quen thuộc trong Đông y, đồng thời đã có hơn 60 công thức dược liệu chứa quả ké đầu ngựa để điều trị nhiều chứng bệnh khác nhau.

Rễ và lá ké đầu ngựa có thể phơi khô, hoặc giã và đắp ngoài da để chữa mụn nhọt, giúp kháng viêm. Vị dược liệu này có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính ấm. Một số công dụng khác của ké đầu ngựa có thể kể đến như giảm đau, chống oxy hóa, chống ho… Hiện nay, chúng đã trở thành một vị thuốc Đông y quan trọng được dùng để chữa các bệnh về mũi, giảm ngứa và đau.

Ké đầu ngựa có nhiều giá trị như vậy trong việc chữa bệnh nên đây cũng là một dược liệu giúp nông dân Trung Quốc kiếm tiền. Giá thu mua tận gốc hiện rơi vào khoảng 10 NDT/kg, tương đương 34.000đ/kg. Loại đã gia công có giá đắt hơn, khoảng 500 NDT/kg, tương đương 1,7 triệu đồng/kg. Tại Việt Nam, giá ké đầu ngựa khô ở mức trên dưới 150.000đ/kg.