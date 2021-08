Nông dân chán nản sản xuất, cảnh báo khủng hoảng thiếu thực phẩm dịp Tết

Theo Bộ NN&PTNT, nhiều nông dân đang chán nản sản xuất, có thể dẫn tới một đợt khủng hoảng thiếu thực phẩm vào dịp Tết...

Hàng hóa ứ đọng, nông dân chán nản sản xuất

Đó là một trong những nội dung được Tổ Công tác 970 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NN&PTNT) báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về tình hình sản xuất, cung ứng nông sản 19 tỉnh, thành phố Nam Bộ.

Theo Bộ này, cục diện được nhận định trong bối cảnh một số mặt hàng nông sản khó tiêu thụ, ứ đọng, giá xuống thấp như thanh long, chuối, dứa, chanh, gà lông trắng, cá tra, tôm...

Giá gà lông trắng xuống thấp kỷ lục trong lịch sử chăn nuôi, có thời điểm còn 5.000 đồng/kg.

Dẫn đến, một bộ phận nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp có tâm lý băn khoăn chán nản, chần chừ trong tái đầu tư sản xuất.

Thực tế, các công ty thủy sản, đặc biệt là khu vực Nam Bộ (chiếm khoảng 65% lượng thủy sản xuất khẩu) đang rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Sản xuất và xuất khẩu thủy sản sụt giảm mạnh nhất là từ nửa cuối tháng 7 (giảm 15% - 20%) so với 6 tháng đầu năm (tăng 16% so với cùng kỳ 2020) khiến cho kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 7 giảm 4% so với cùng kỳ 2020.

Dự tính công suất các nhà máy chế biến thủy sản của cả vùng giảm chỉ còn 30-40%.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian từ nay đến cuối năm 2021, nếu để đứt gãy các chuỗi sản xuất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu lương thực và thực phẩm của người dân nông thôn và thành phố, người lao động và sản xuất tại các địa phương.

Hơn thế nữa là việc đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và an ninh lương thực quốc gia về lâu dài.

Do đó, Bộ này cho rằng, cần có các giải pháp phù hợp trong kế hoạch trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trong thời gian tới.

“Để làm được điều đó rất cần chính sách hỗ trợ của nhà nước, cần sự động viên, vào cuộc của các cấp các ngành để khôi phục sản xuất”, Bộ NN&PTNT nhận định.

Đề xuất gia hạn khoản vay, giảm tiền điện sản xuất

Với thực tế trên, Bộ NN&PTNT đề nghị Chính phủ chỉ đạo ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 100% lực lượng công nhân các nhà máy chế biến nông sản, thủy sản, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm đang thực hiện 3 tại chỗ; Các cơ sở sản xuất liên kết với nhà máy thực hiện theo chuỗi giá trị, trực tiếp sản xuất...

Bên cạnh đó, để kích cầu sản xuất, động viên nông dân tiếp tục sản xuất đảm bảo kế hoạch và sản lượng lúa, giữ vững an ninh lương thực và một phần xuất khẩu, Bộ này đề nghị Chính phủ thực hiện Chương trình thu mua, dự trữ lúa gạo quốc gia để đảm bảo an ninh lương thực.

Đồng thời, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn các khoản vay ngắn hạn để các doanh nghiệp có đủ thời gian chuẩn bị dòng tiền trả nợ, đáo hạn các khoản vay dài hạn, nới rộng hạn mức cho vay và điều chỉnh lãi suất cho vay tạm trữ.

Đáng chú ý, Bộ này đề xuất Chính phủ hỗ trợ giảm giá điện sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông, thủy sản để tăng cường mua nông sản bảo quản sản phẩm đông lạnh.

