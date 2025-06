Nhiều nhà thuốc ở TPHCM kinh doanh thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc

Ngày 4/6, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị đã xử phạt các đơn vị vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế.

Theo Thanh tra Sở Y tế TPHCM, qua quá trình kiểm tra ghi nhận Công ty TNHH Dược phẩm Minh Sang (Kios D24, Số 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10) đã sửa chữa, thay đổi về cấu trúc, bố trí kho bảo quản mà cơ sở bán buôn thuốc không báo cáo thay đổi theo quy định của pháp luật; bán thuốc cho cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; không có thiết bị kết nối internet và thực hiện quản lý hoạt động phân phối bằng phần mềm máy tính; kinh doanh thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Với những vi phạm trên, Thanh tra Sở Y tế TPHCM buộc Công ty TNHH Dược phẩm Minh Sang tiêu hủy toàn bộ 20 loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, xử phạt hành chính 139 triệu đồng.

Công ty TNHH Dược phẩm Minh Sang bị xử phạt 139 triệu đồng do kinh doanh thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hộ kinh doanh nhà thuốc Thánh Mẫu (355 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3) bị xử phạt 46.5 triệu đồng khi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược; không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật; bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; mua, bán thuốc không có giấy đăng ký lưu hành; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thanh tra Sở Y tế quyết định tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của bà Đàm Bảo Trâm trong thời hạn 4,5 tháng; buộc tiêu hủy toàn bộ thuốc không có giấy đăng ký lưu hành; buộc tiêu hủy toàn bộ thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hộ kinh doanh nhà thuốc tây Nguyên Khôi (330 Nguyễn Thị Lắng, Ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi); hộ kinh doanh cửa hàng dược liệu Thu Hằng 62 (62 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5); hộ kinh doanh nhà thuốc Phúc Minh (012 Lô C, Chung cư Hùng Vương, Mạc Thiên Tích, Phường 11, Quận 5); nhà thuốc Funny Pharma (518/1 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1); nhà thuốc Minh Châu Một Tám (141 Minh Phụng, Phường 9, Quận 6) bị xử phạt do kinh doanh hàng hóa, hàng dược liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, các cơ sở bị xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy thuốc không nguồn gốc, xuất, xứ. Nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Nhiều nhà thuốc bán thuốc khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Đáng chú ý, địa điểm kinh doanh Công ty CP Thế giới số 6 (6 Tân Thới Nhất 8, KP5, phường Tân Thới Nhất, Quận 12) chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất; không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc theo quy định của pháp luật.

Theo đó, cơ sở bị phạt 58 triệu đồng cùng đình chỉ hoạt động kinh doanh dược cho đến khi cơ sở có báo cáo gửi Bộ Y tế nhưng không quá 24 tháng; buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược cấp cho ông Phan Minh Hải.

Ngoài ra, hộ kinh doanh Bùi Thị Bích Vân (F1/17B Ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng; hộ kinh doanh Sa Bin 1 (28 Bông Văn Dĩa, Ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) và Trương Thị Bích Lan (87 Bùi Quang Là, Phường 12, quận Gò Vấp) cũng bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt hành chính 35.5 triệu đồng do đã có hành vi bán thuốc khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.