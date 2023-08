Người dân đổ xô mua ô tô mới trước “tháng cô hồn”, xe nhập khẩu bán chạy

Tháng 7 âm lịch được nhiều người gọi là "tháng cô hồn". Vào tháng này, người ta quan niệm rằng, ma quỷ sẽ đi lang thang khắp nơi để quấy phá, mang lại tai ương cho con người, do đó nhiều người có ý kiêng kỵ khi mua sắm những tài sản lớn như nhà, đất, xe,...

Năm nay “tháng cô hồn” nằm trong quãng thời gian từ ngày 16/8 đến 14/9, do nhiều người có ý kiêng kỵ “tháng cô hồn” nên đã quyết định xuống tiền mua xe mới trước thời điểm này giúp kết quả kinh doanh của nhiều đại lý, hãng xe ghi nhận mức tăng ấn tượng trong tháng 7 vừa qua.

Cụ thể, báo cáo bán hàng trong tháng 7 của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.687 xe, ghi nhận mức tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, doanh số bán hàng của xe du lịch đạt 19.221 xe, tăng 11% so với con số 17.334 xe của tháng 6 vừa qua. doanh số xe thương mại đạt 5.318 xe và 148 xe chuyên dụng. Đáng chú ý, trong tháng 7 nhu cầu mua ô tô nhập khẩu của người dân tăng mạnh với 11.112 xe được giao tới khách hàng, tăng 34% so với tháng trước. Dù xe ô tô lắp ráp trong nước được hưởng nhiều ưu đãi về lệ phí trước bạ, tuy nhiên doanh số chỉ đạt 13.575 xe, giảm 12% so với tháng 6.

Nhu cầu mua xe ô tô du lịch của người dân tăng mạnh trong tháng 7/2023

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 162.014 xe, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh số bán hàng của xe ô tô du lịch giảm sâu tới 34% chỉ đạt 119.498 xe, xe thương mại giảm 13% và xe chuyên dụng cũng giảm tới 63% so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 7/2023, doanh số bán hàng của xe ô tô lắp ráp trong nước giảm 34% đạt 91.159 xe, trong khi doanh số bán hàng của xe ô tô nhập khẩu chỉ giảm 25% so với cùng kỳ đạt 70.855 xe.

Cùng với đó, theo thông báo từ Tập đoàn Thành Công (TC Group), tổng số lượng xe Hyundai bán ra trên thị trường đạt 4.035 chiếc. Lũy kế 7 tháng đầu năm, TC GROUP đã bán hơn 32.046 xe ô tô các loại đến tay khách hàng.

Trong khi đó, hãng xe VinFast cũng đã bán được 3.042 xe trong tháng 7, có tới 1.181 xe bán ra là VF e34. Đây cũng là mẫu xe có đóng góp lớn nhất cho doanh số chung của VinFast trong tháng 7 vừa qua. Trong khi đó, mẫu xe hạng A - VF 5 Plus tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng khi bán được 1.000 chiếc, tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Mẫu SUV full-size hạng sang VF 9 cũng tăng trưởng nhẹ so với tháng 6/2023, với 418 xe bán ra.

Tổng cộng, VinFast đã bàn giao 14.680 xe ô tô điện cho khách hàng tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Đây là kết quả ấn tượng của VinFast trong bối cảnh thị trường trầm lắng, người dân thắt chặt chi tiêu khiến sức tiêu thụ ô tô toàn thị trường sụt giảm mạnh.

Như vậy, qua báo cáo bán hàng của VAMA, TC Group và VinFast, sau 7 tháng đầu năm doanh số bán hàng của các hãng xe tại Việt Nam đã đạt 208.740 xe ô tô các loại.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]