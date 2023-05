Mận Pu Nhi có gì đặc biệt mà được săn mua hàng đầu?

Hơn một tuần trở lại đây, chị Vũ Huyền – bán nông sản ở Trần Bình Trọng (Cầu Giấy, Hà Nội) - tất bật ngồi chốt đơn khách đặt mua mận Pu Nhi. Có ngày, chị em đặt mua tới 2 tạ mận này nhưng hàng về chỉ được 50kg không đủ chia ra trả đơn khách đặt.

Theo chị Huyền, mận Pu Nhi quả nhỏ chứ không to như mận hậu, khi chín có màu đỏ thẫm, róc hạt, ăn giòn ngọt... Đây cũng là lý do mận Pu Nhi được dân sành ăn chuộng mua hơn. Song, mận này chỉ trồng ở núi Pu Nhi (Sông Mã, Sơn La), mùa thu hoạch trong khoảng thời gian ngắn nên giá mận khá cao so với các loại mận khác bán trên thị trường.

Thời điểm này năm ngoái, mận Pu Nhi có giá 100.000-140.000 đồng/kg tuỳ loại. Năm nay giá hạ nhiệt, dao động từ 70.000-100.000 đồng/kg tuỳ thời điểm. Hiện, chị đang bán giá 70.000 đồng/kg, chỉ giao hàng khi khách đặt mua set 2kg hoặc 4kg mỗi đơn.

Mận Pu Nhi - loại mận vô cùng đặc biệt và chỉ được trồng trên 1 quả núi ở tỉnh Sơn La (Ảnh: NVCC)

“Chuyến đầu tiên rao bán mận trên facebook cá nhân, khách ồ ạt chốt mua 2 tạ mận. Hôm sau, hàng về chỉ được 50kg”, chị nói và cho biết, nhà vườn chỉ hái mận khi chín đúng độ đảm bảo giòn ngọt. Trong khi, khách sỉ lại đặt nhiều nên họ buộc phải chia hàng rao cho mỗi khách vài chục cân. Hàng về không đủ chị đành khất nợ khách chuyến sau.

“Thời tiết nắng nóng như hiện nay, mọi người thường có xu hướng tìm mua những thức quả giải nhiệt. Mận là quả có tính nóng nên khó bán hơn. Vậy nhưng, với mận Pu Nhi, khách đặt mua ăn rất nhiều”, chị Huyền cho hay.

Lần đầu bán mận Pu Nhi, chị Thuý Hòa ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bất ngờ vì loại quả này lại đắt khách đến vậy.

Chị Hòa chia sẻ, nhiều năm nay, chị chỉ chuyên bán dòng mận hậu Vip. Dịp này, thấy nhiều người nhắc tới quả mận Pu Nhi ở Sơn La làm chị cũng hiếu kỳ tìm nhà vườn chọn mua loại hàng Vip về bán thử.

Mận hậu Vip thường có size 17-25 quả/kg tuỳ thời điểm. Mận Pu Nhi quả nhỏ hơn nên size Vip 30-35 quả/kg, chị đang bán giá 85.000 đồng/kg.

Các chị em đua nhau đặt mua mận Pu Nhi về ăn (Ảnh: NVCC)

“Chuyến đầu tiên bán thử, khách nào đặt mua ăn cũng khen ngon. Mận giòn ngọt ăn không cần chấm muối”, chị nói.

Chị Hòa cho hay, khách mua ít cũng 2kg/đơn, mua nhiều thì vài cân, bởi nhiều người không chỉ mua ăn mà còn mua làm quà biếu, tặng. Theo đó, dù là mặt hàng mới bán nhưng lượng khách đặt mua rất nhiều. Thế nên, mỗi chuyến lượng mận về dao động từ 1-2 tạ chị mới đủ hàng chia đơn trả các khách đặt mua.

Trên thị trường, mận Pu Nhi được rao bán nhiều tại các chợ trái cây online. Giá loại mận này dao động từ 65.000-120.000 đồng/kg tùy thời điểm và size mận. Các chủ hàng ví mận Pu Nhi "giòn ngọt như cherry", không hề có vị chát và chua như mận hậu. Điều này khiến những người chưa từng ăn thử tò mò.

Chị Đinh Thị Hoài ở Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) thừa nhận, trước kia, chị khá ít mua mận ăn, kể cả mận hậu cuối mùa vì vẫn thấy vị chua và chát. Dạo gần đây thấy trên "chợ mạng" nhiều người rao bán mận Pu Nhi, lại quảng cáo ngon như cherry nên chị đặt mua về ăn thử.

"Mận này giòn ngọt, không hề chua và chát. Quả nhỏ nhưng róc hạt, thịt mận chín đỏ ăn ngon vô cùng", chị nói. Sau lần ăn thử đó, chị mê luôn, đặt mua liên tục, gần như lúc nào trong nhà cũng có mận này. Đến hôm nay, chị đặt mua liền 10kg, 3 ngày sau sẽ nhận được hàng. Số mận này chị tích trữ trong tủ lạnh ăn dần, bởi chủ hàng nói mận sắp hết mùa.

