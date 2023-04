Mận Mộc Châu, Sơn La sốt giá trên chợ mạng

Thời điểm hiện nay, tại các chợ dân sinh ở Hà Nội như chợ Hà Đông, chợ Thanh Hà, chợ Long Biên… cùng một số các hệ thống siêu thị đã bày bán mận Mộc Châu. Tuy nhiên, giá của mận Mộc Châu hiện khá cao, lên tới 100.000 đồng/kg.

Chị Trần Thị Hòa, một người bán trái cây ở chợ Hà Đông cho biết, trên thị trường hiện chủ yếu bày bán hai loại mận là mận cơm của Lạng Sơn và mận hậu Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, mận hậu Mộc Châu được chia làm 2 loại với kích cỡ và giá bán khác nhau. So với đầu tháng 4, giá mận đã rẻ hơn nhưng vẫn còn cao. Mận loại 1 quả to, chín đều có giá từ 80.000 – 100.000 đồng/kg. Mận loại 2 với quả nhỏ và xanh hơn, giá 60.000 – 80.000 đồng/kg. Còn giá mận Lạng Sơn chỉ bằng một nửa so với mận hậu Sơn La, hiện được rao bán trung bình từ 30.000 – 50.000 đồng/kg.

Mận Mộc Châu hiện được bán giá khá cao

Lí giải nguyên nhân giá mận Mộc Châu hiện cao, nhiều tiểu thương cho hay là do giá nhập tại vườn đã vào khoảng 50.000 – 55.000 đồng/kg. Cộng thêm chi phí vận chuyển xuống Hà Nội thì giá đầu vào của mận loại 1 đã gần tới 100.000 đồng. Các tiểu thương bán giá ra 100.000 đồng cũng không được lời là bao.

Mận hậu không chỉ được bày bán ở các chợ dân sinh, siêu thị mà ở trên các chợ mạng loại mận này cũng đang được nhiều người quan tâm. Các chủ kinh doanh ngoài bán mận theo kg, họ chia ra theo các sét kèm thêm gia vị để tiện cho khách hàng. Tuy nhiên, giá bán của mặt hàng này ở trên mạng lại có giá cao hơn hẳn ở chợ dân sinh. Trung bình dao động từ 120.000 – 150.000 đồng.

Các sét mận được rao bán trên mạng

Mặc dù giá cao, tuy nhiên theo các tiểu thương số lượng khách mua mận hậu cũng khá đông. Như chị Nguyễn Thị Thanh (Hà Nội) bán trên online chia sẻ, mỗi lần chị lấy hàng về được tạ là chia hết cho khách. Có những người đặt trước lấy cả chục kg.

Dự báo của các tiểu thương, phải đến giữa tháng 5 hoặc đầu tháng 6 khi Mộc Châu vào chính vụ thu hoạch, mận hậu giá sẽ rẻ hơn. Giá sẽ giảm tới 40 - 50% so với thời điểm này.

