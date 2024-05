Mận hậu đổ bộ Sài thành, 'giá nào cũng có'

Trưa 26/5, tại chợ Hòa Bình (quận 5), xe mận bán dạo thu hút rất đông chị em đến chọn mua, có người mua 1 kg, nhưng cũng có khách gom tới 2 - 3 kg. Giá mận hậu tại đây là 35.000 đồng/kg. Người bán cam kết bao giòn, ngọt và "không ngon không lấy tiền". "Mận hậu mỗi năm chỉ có một mùa, kéo dài khoảng 2 tháng nên ai cũng tranh thủ mua thưởng thức. Hiện mận hậu đang vào mùa nên có giá rẻ. Trung bình mỗi ngày tôi bán hết xe mận này hơn 50 kg" - người bán cho biết.

Người mua được lựa chọn thoải mái. Muốn ngọt thì chọn quả đỏ mọng, mềm; muốn giòn thì chọn quả cứng, màu hơi hồng. "Đây đều là mận được trồng tại Sơn La, quả được hái và vận chuyển về thành phố trong ngày, cuống tươi, vỏ còn phấn chứ không phải mận Trung Quốc nên khách yên tâm" - bà Tâm bán trái cây tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh) cho biết.

Tại chợ Bàn Cờ (quận 3), mận khá to nhưng giá rẻ hơn, chỉ 25.000 đồng/kg. "So với năm ngoái, mận hậu năm nay có giá rẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, do loại quả này vẫn có vị chát, có khi còn đăng đắng nên nhiều khách không thích" - chị Hoa, bán trái cây cho hay.

Trong khi đó, nhiều xe đẩy bán trái cây dạo rao bán giá mận hậu chỉ 15.000 đồng/kg. "Giá rẻ vì em "xả hàng" cho hết, chứ mấy hôm trước em bán giá gấp đôi là 30.000 đồng/kg. Đẩy hết hàng để còn lấy hàng mới bán, giữ giá cao hoài chắc... ôm luôn" - người phụ nữ bán mận dí dỏm nói. Tuy nhiên, theo quan sát của PV, mận hậu có giá rẻ do trái nhỏ, héo, nhiều quả xanh và chua...

Hàng được phân ra thành hai loại lớn - nhỏ, mới - cũ nên giá bán cũng khác nhau. Dẫu vậy, người bán vẫn khẳng định tất cả đều ngon và chất lượng như nhau.

"Quê tôi ở Hà Nội nên từ nhỏ đã rất yêu thích quả mận này. Cứ đến mùa mận hậu là trái cây này không thể thiếu trong món tráng miệng hàng ngày của gia đình tôi. Mận hậu có giá rẻ như năm nay, tôi mua về làm mứt, ngâm đường làm thức uống giải khát rất ngon. Loại trái cây này còn có thể trộn chung với món salat ăn rất bắt vị" - chị Thu Hường (ngụ quận Gò Vấp) bật mí.

Mận hậu có nhiều ở chợ lẻ, chợ truyền thống nhưng tại các chợ đầu mối lại không có mặt hàng này.

Theo nhiều người kinh doanh trái cây, họ được thương lái giao mối từ nhà vườn đến người bán lẻ trực tiếp chứ không lấy hàng từ chợ đầu mối. Trong khi vài năm trước đó, mận hậu vẫn về chợ đầu mối hàng tấn mỗi mùa.

Mận hậu quả đại loại 1 có giá đến 50.000 đồng/kg, nhưng vẫn chỉ bằng 50% giá bán của hai năm trước.

Tại siêu thị, mận hậu có giá khuyến mãi chỉ 29.900 đồng/kg. Đại diện hệ thống Co.op Mart cho biết, đây là sản phẩm đầu tiên siêu thị này giao thương với các tỉnh Tây Bắc nhằm đưa đặc sản các địa phương này đi xa. Dự kiến, siêu thị này sẽ tiêu thụ khoảng 100 tấn mận hậu của huyện Mộc Châu trong mùa vụ năm nay.

