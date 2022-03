Liên tiếp phát hiện nhiều cây xăng trên cả nước có hành vi 'găm hàng'

Trước tình hình giá xăng dầu có nhiều biến động, các cơ quan quản lý đã có nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng "găm hàng, chờ tăng giá" gây bất bình cho người dân.

Hà Nội: Cục QLTT TP. Hà Nội chỉ đạo các Đội QLTT phối hợp với Công an và lực lượng chức năng khác tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động toàn bộ các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty TNHH tập đoàn Nhật Thu tại địa chỉ: xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất Hà Nội có hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Phạt tiền: 15.000.000 đồng.

Ngoài ra, Lãnh đạo Cục QLTT TP.Hà Nội cũng cho biết, qua báo cáo của các Đội QLTT, một số cửa hàng tạm ngừng bán hàng vì thiếu nguồn cung xăng dầu do nhập hàng từ một số đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu trên địa bàn tỉnh khác.

Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra bể chứa xăng tại 01 cây xăng thuộc Hệ thống Mipec

Đồng Nai: Phát hiện, xử lý 6 trạm xăng dầu vi phạm trong 1 tháng

Từ tháng 02/2022 đến nay, đã kiểm tra và xử lý 6 trạm xăng dầu, các hành vi vi phạm chủ yếu là không đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định, không bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định, tổng số tiền phạt đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm nói trên là 127.500.000 đồng.

Lâm Đồng: Xử lý 1 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu "găm hàng"

Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý Thị trường Lâm Đồng đã phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Di Linh và Phòng kinh tế huyện Di Linh tiến hành kiểm tra tại Cửa hàng xăng dầu Trang Phước Lộc thuộc Công ty TNHH Trang Phước Lộc tại địa chỉ Thôn Phú Hiệp, Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh, Lâm Đồng.

Thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, có rất nhiều người dân địa phương đến cửa hàng xăng dầu này mua dầu DO 0,05S nhưng nhân viên cửa hàng lấy lý do hết dầu không có bán. Trong khi đó, khách đổ xăng cửa hàng này vẫn bán bình thường.

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Trong đó, đối với hành vi sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, điện, nước, xăng dầu... lãng phí có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1-2 triệu đồng

An Giang: Phát hiện doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết

Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang kiểm tra Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty TNHH MTV Đặng Thành Huy. Địa chỉ: số 486, ấp Tân Hòa C, xã Tân An, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty TNHH MTV Đặng Thành Huy đóng cửa, ngưng bán xăng dầu cho người tiêu dùng.

Đội Quản lý thị trường số 1 lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Đặng Thành Huy về hành vi vi phạm: Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Tiền Giang: Vi phạm điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp xăng dầu bị phạt tiền 50 triệu đồng

Đội QLTT số 5 tiến hành kiểm tra đột xuất tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu S.H trực thuộc DNTN S.H trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng vẫn mở cửa bán hàng bình thường. Đại diện cửa hàng có cung cấp cho Đoàn kiểm tra Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang cấp ngày 16/12/2016 và có giá trị đến hết ngày 21/12/2021.

Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với DNTN S.H về hành vi vi phạm nêu trên với số tiền là 50 triệu đồng.

