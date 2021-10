Lên mức cao nhất trong 4 năm qua, giá tiêu được dự báo tiếp tục tăng mạnh vào cuối năm

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 17:31 PM (GMT+7)

Thời gian qua, giá tiêu liên tục tăng.

Những ngày giữa tháng 9, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa tăng từ 2 – 2,7% so với ngày 30/8, lên mức 76.000 – 80.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu trắng ở mức 119.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg (tương đương mức tăng 1,7%) so với cuối tháng 8 và tăng mạnh 77% so với cùng kỳ năm 2020.

Bước sang tháng 10, giá tiêu dao động khoảng 78.000 – 82.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây và gấp đôi so với thời kỳ chạm đáy vào tháng 4/2020.

Phó Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu Chư Sê cho biết cứ 8 – 10 năm, giá tiêu sẽ bắt đầu chu kỳ tăng mới và có thể đạt đỉnh như chu kỳ trước. Hiện tại, giá tiêu đang dần tốt lên và khả năng đến cuối năm giá sẽ đạt từ 90.000 – 100.000 đồng/kg.

Giá tiêu tăng chóng mặt thời gian qua

Dù giá tiêu tăng mạnh nhưng người hưởng lợi nhiều nhất lại không phải là nông dân bởi họ bán phần lớn hàng hóa ngay sau vụ thu hoạch, lượng tiêu trong dân còn rất ít.

Theo nhiều ý kiến phân tích, khi giá tiêu gần chạm mức 85.000 đồng/kg, người hưởng lợi nhiều nhất là các thương lái, nhà đầu cơ.

Ở thời điểm này, dù các đại lý đang thu mua tiêu với giá cao, song giao dịch trong dân không nhiều. Nông dân vừa mừng vừa tiếc bởi trong cảnh "vườn không, nhà trống", tiêu cũ đã bán hết, tiêu mới chưa trổ bông.

Nguồn: http://danviet.vn/len-muc-cao-nhat-trong-4-nam-qua-gia-tieu-duoc-du-bao-tiep-tuc-tang-manh-vao-cuoi-nam-50202151017325020.htm