Lạ đời lõi ngô vứt đi giờ lại thành "mỏ tiền", gom không đủ bán

Ở Việt Nam chắc hẳn ai cũng không còn xa lạ với lõi ngô, còn gọi là cùi ngô. Sau khi ăn xong hạt, hầu hết mọi người thẳng tay vứt lõi ngô đi vì nghĩ chúng giờ trở thành đồ vô dụng. Ở quê, lõi ngô còn được một số gia đình giữ lại cho bò ăn hoặc phơi khô để làm củi đun nấu.

Lõi ngô được đóng gói bán ở siêu thị Nhật Bản

Ở nước ngoài, các lõi ngô được đóng gói để bán với giá hơn 40.000 đồng/túi. Những lõi ngô này được tách hạt bằng tay hoặc bằng dụng cụ đảm bảo vệ sinh, giữ sạch sẽ có thể đun nước để uống. Mỗi túi lõi ngô được đóng 4-5 cái.

Theo thông tin từ Naver, người Hàn Quốc thường mua lõi ngô về để đun nước uống giống như hãm trà vậy. Cũng theo Viện nghiên cứu ngô, đồ vật mà bạn từng xem là "phế phẩm" này lại có công dụng chống vàng da, chống phù, lợi tiểu và các chứng chảy máu.

Nhiều công ty thu mua lõi ngô để xay ra làm thức ăn cho các con vật nhai lại như ngựa, bò.

Trên mạng xã hội có những công ty đăng thông tin cần thu mua lõi ngô để xay ra làm thức ăn cho các con vật nhai lại như ngựa, bò. Giá thu mua lên đến 2 triệu đồng/tấn. Ngoài ra, chúng có thể xay ra làm nguyên liệu trồng nấm.

Bên cạnh đó, lõi ngô được giữ cẩn thận có thể dùng để vệ sinh bồn rửa bát hay chỗ thoát nước trong nhà tắm..

Lõi ngô cũng được dùng để nghiền ra làm than hoạt tính.

Ngoài ra, lõi ngô cũng được dùng để nghiền ra làm than hoạt tính. Mức giá than lõi ngô khoảng 10.000 đồng/kg. Than lõi ngô có đặc điểm cháy lâu, sinh nhiệt nhiều, không bị bốc lửa và không khói.

Ngoài khả năng cháy tốt, nhiệt lượng cao, ít khói bụi, ít khí thải độc hại, sản xuất chất đốt từ lõi ngô còn góp phần giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường. Đây là giải pháp không chỉ tạo ra nguồn chất đốt mới có nhiệt lượng cao thay thế than đá mà còn giải quyết được lượng phế thải lõi ngô.

Hiện nay, than từ lõi ngô đã được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, ngoài ra sản phẩm thanh ép nhiên liệu đốt và than sinh học còn có các khách hàng tiềm năng là những cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm sản có sử dụng hệ thống nhiệt, lò hơi hoạt động dân sinh...

Thay vì vứt khắp nơi thì việc thu gom lõi ngô đem bán tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường là cách để bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

