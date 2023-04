Ngày 26/4, Tổng cục QLTT thông tin, Đoàn Đoàn Kiểm tra liên ngành 389/ĐP thành phố Biên Hòa vừa kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với Điểm thu mua sản phẩm động vật (thịt lợn) tại địa chỉ tổ 11, khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Khi ập vào đột xuất, ông Bùi Văn Hải - chủ cơ sở đang chỉ đạo 6 nhân viên lóc thịt, sơ chế 1,7 tấn thịt lợn dưới nền đất ẩm ướt, cáu cạnh.

Toàn cảnh hơn 1,7 tấn thịt lợn thâm tím, bốc mùi hôi thối, tiểu thương vẫn chỉ đạo nhân viên lóc thịt, chế biến lại để kiếm lời.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng trên 1,7 tấn thịt heo đã bốc mùi hôi thối, thân thịt đã biến đổi màu sắc, thâm tím. Theo đó, Điểm thu mua của ông Hải không có chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Ông Hải cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp và thừa nhận toàn bộ sản phẩm thịt lợn được chứa tại sân nhà do ông mua từ các huyện khác.

Cận cảnh thịt lợn được sơ chế dưới nền đất cáu cạnh, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đoàn Kiểm tra tiến hành lấy 5 mẫu gộp và kiểm tra 5 chỉ tiêu gồm: dịch tả lợn Châu Phi, dịch tả lợn cổ điển, bệnh tai xanh lợn, salmonela, Ecoli gửi đi Chi cục Thú y vùng 6 để xét nghiệm cho kết quả.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành liên hệ với cơ quan thứ ba để xác định giá, sau khi có chứng thư thẩm định giá lấy cơ sở để xử lý theo quy định.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2023 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Mục tiêu của Tháng hành động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng, trong đó, Cục QLTT cả nước sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.

Đồng thời, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

