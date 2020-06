Hóa đơn tiền điện tăng "chóng mặt": Bộ Công thương yêu cầu phúc tra hóa đơn

Thứ Bảy, ngày 27/06/2020

Trước bức xúc của dư luận về hóa đơn tiền điện tăng bất thường, Bộ Công thương đã yêu cầu EVN phúc tra các hóa đơn điện tăng từ 30% trở lên.

Hóa đơn tiền điện tháng 5,6 tăng cao, nhiều người nghi ngờ có vấn đề.

Liên tiếp những vụ hóa đơn tiền điện tăng "sốc", người dân nghi ngờ công tơ ghi số điện có "vấn đề" khiến hàng triệu gia đình phải trả tiền đột biến.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương) cho biết: Bộ Công thương đã xem xét và yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, phúc tra hóa đơn có chỉ số điện tăng từ 30% trở lên so với tháng trước.

Hiện nay, giá điện sinh hoạt đang được tính theo 6 bậc thang như sau: Bậc 1 cho kWh từ 0-50, tính 1.678 đồng/kWh; Bậc 2 cho kWh từ 51-100, được tính 1.734 đồng/kWh; Bậc 3 cho kWh từ 101-200, được tính 2.014 đồng/kWh; Bậc 4 cho kWh từ 201-300, được tính 2.536 đồng/kWh; Bậc 5 cho kWh từ 301-400 được tính 2.834 đồng/kWh; Bậc 6 cho kWh từ 401 trở lên được tính 2.927 đồng/kWh.

Dựa vào kết quả đó, nếu có sai sót EVN phải hiệu chỉnh hóa đơn, căn cứ vào ngày ghi điện để tính toán số điện thực và điều chỉnh chính xác số tiền thực tế.

Liên quan đến bảng biểu điện bậc thang đang được dự luận phản ánh chính là nguyên nhân làm tăng giá điện, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cũng cho biết, Bộ Công thương đang triển khai nghiên cứu, sửa đổi biểu giá bán lẻ điện và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2020.

Theo thống kê của EVN, trong kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, đã có tới hơn 3,1 triệu khách hàng sinh hoạt trên tổng số 26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước (tương đương khoảng 11,92%) có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4/2020, đặc biệt trong số này có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, thậm chí có tới hơn 215 nghìn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó.

Hơn nữa, tính đến ngày 20/6/2020 cho thấy, đã có tới hơn 7,22 triệu khách hàng sinh hoạt (chiếm 27,77% khách hàng) có mức tiêu thụ điện cao hơn 30% so với tháng 5/2020 (gấp 2,33 lần so với tháng 5/2020). Số khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 50% là hơn 4,4 triệu (gấp 4,4 lần so với tháng 5), đồng thời có hơn 326 nghìn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 5 trước đó

