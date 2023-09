Hà Nội: Phát hiện cơ sở chuyên cung cấp khí cười cho các quán Bar, Pub trên địa bàn

Chiều ngày 1/9, Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 15h40 ngày 28/8, Công an phường Tứ Liên phối hợp với đội Cảnh sát Kinh tế - Công an quận Tây Hồ và Đội quản lý thị trường số 9 kiểm tra kho nhà tôn tại đầu lô 52, ngách 50/310 Nghi tàm, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng vi phạm.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện trong kho có 119 bình khí màu vàng, xanh loại nhỏ (2 lít) và 03 bình loại to (18 lít) là khí NO2 (khí cười) chưa qua sử dụng. Toàn bộ hàng hoá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chủ cơ sở khai nhận, số hàng trên mua ngoài thị trường để giao bán cho các quán Bar, Pub tại khu vực quận Hoàn Kiếm.

Hiện, tổ công tác bàn giao toàn bộ hàng hóa cho đội quản lý thị trường số 9 tiến hành lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

