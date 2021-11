Giảm giá kịch sàn, thị trường ô tô cũ vẫn lao đao vì vắng khách

Xăng tăng giá, xe mới giảm giá sâu, trong khi nhu cầu đi lại không cao, khó khăn trong việc di chuyển khiến khách hàng mua xe cũ giảm hẳn.

Hàng loạt lý do khiến xe cũ, giá rẻ vẫn ế khách

Các mẫu ôtô cũ đang rơi vào tình trạng bị khách hàng chê do tốn nhiên liệu, nhất là trong giai đoạn giá xăng tăng cao như hiện nay.

Thông thường, xe sử dụng được 1 năm chỉ mất giá khoảng vài chục triệu đồng mỗi chiếc. Nay, mức giảm lên đến cả trăm triệu đồng. Tại hệ thống cửa hàng ôtô Hiền, xe cũ của Toyota - hãng được cho là giữ giá tốt nhất thị trường - cũng giảm giá khá sâu. Chẳng hạn, Toyota Vios đời 2018 chỉ còn 310 triệu đồng, giảm 90 triệu đồng so với giá bán ra năm ngoái; Toyota Innova đời 2017 giảm từ 570 triệu đồng còn 500 triệu đồng. Các mẫu xe cũ của các hãng khác như Ford, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, Kia, Hyundai… còn giảm giá sâu hơn.

Theo trang điện tử buôn bán ôtô Chợ Tốt Xe, từ tháng 5 đến nay, giá xe cũ đã giảm đến 30%. Ví dụ, Hyundai i10 đời 2016 hiện còn 240 triệu đồng/chiếc, giảm 70 triệu đồng so với hồi tháng 5 và giảm đến 120 triệu đồng so với năm ngoái; Honda City đời 2016 giá hiện dưới 400 triệu đồng, giảm 60 triệu đồng so với tháng 5 và giảm hơn 100 triệu đồng so với năm ngoái…

Thông tin từ các trang mua bán xe online cho thấy giai đoạn "hậu" giãn cách, số lượng rao bán xe tăng 4-5 lần so với hồi tháng 8, song số lượt liên hệ mua xe chỉ tăng gấp đôi.

"Không chỉ ở Tp.HCM mà tại nhiều địa phương không áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, tình trạng ế ẩm cũng kéo dài. Hầu như không có khách hỏi mua xe cũ trong nhiều tháng bởi dù có tiền mua xe thì cũng không biết sử dụng vào mục đích gì khi nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều đình trệ. Mua xe cũng giống như mang thêm gánh nặng" - ông Võ Văn Minh, chủ đại lý ôtô Trung Kiên (Tp.HCM), chia sẻ về tình trạng khó bán ô tô cũ.

Ông Lê Minh Đăng, chủ cửa hàng ôtô cũ Minh Đăng (Tp.Thủ Đức, Tp.HCM), cho rằng giá xe cũ trên thị trường giảm sâu còn bởi các cửa hàng xe cũ phải giảm giá để cạnh tranh với nguồn xe do ngân hàng thu nợ. Một số cửa hàng có mối mua xe cũ từ ngân hàng nên cũng hạ giá, bán tháo xe tồn để nhập nguồn xe mới về bán có lợi hơn.

Hoạt động mua bán chậm lại khiến các chủ đại lý kinh doanh ngần ngại nhập xe, thậm chí không còn mặn mà tìm xe để mua. Các cá nhân sở hữu ô tô nếu gặp khó về tài chính trong mùa dịch bệnh này cũng khó bán được xe dù "đại hạ giá", thấp hơn cả giá mua thông thường của các salon buôn bán ô tô cũ.

Ở thị trường xe mới, nhiều hãng xe liên tục tung ra ưu đãi, giảm giá để kích cầu trong giai đoạn này. Điều đó cũng tác động mạnh đến thị trường xe cũ. Nguồn cung ô tô đã qua sử dụng tăng mạnh so với năm ngoái do lượng hàng tồn kho nhiều.

Ngân hàng ồ ạt thanh lý ô tô

Đại dịch Covid-19 bùng phát 2 năm nay đã khiến nhiều người mua xe ô tô trả góp gặp khó khăn trong tài chính, không đủ khả năng trả nợ. Theo đó, số lượng xe ô tô do các ngân hàng thu hồi, thanh lý cũng tăng mạnh trong thời gian qua. Nhiều bãi xe của ngân hàng luôn trong tình trạng đầy chỗ, xe để lâu thì hỏng hóc giảm giá trị, nhưng thanh lý ở thời điểm này cũng rất khó.

Vì lẽ đó nên các ngân hàng cũng đã mạnh tay giảm giá xe để thu hút người mua thời gian qua, nhiều chiếc xe giảm tới 100-200 triệu đồng chỉ sau vài tháng.

Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bắc Giang vừa thông báo tiếp tục bán đấu giá chiếc xe ô tô Toyota Hiace 15 chỗ lần thứ 2. Giá khởi điểm của chiếc xe này là 60 triệu đồng, không giảm so với lần thứ nhất. Được biết, chiếc xe này được đưa vào sử dụng từ năm 2003.

Trong khi đó trước đó, chiếc xe Mitsubishi Pajedo được rao bán cùng với chiếc Toyota Hiace 15 chỗ nói trên đã được thanh lý thành công. Cụ thể, chiếc Mitsubishi Pajedo đã qua sử dụng, loại xe chuyên dụng chở tiền thuộc diện thanh lý, biển kiểm soát 98A-117.97 được rao bán với giá khởi điểm 80 triệu đồng và có 3 khách hàng đăng ký mua, trong đó, khách hàng trả giá cao nhất là 86 triệu đồng đã trúng đấu giá.

Ngoài ra, VietinBank cũng đang rao bán một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry biển kiểm soát 19A-186.76 sản xuất năm 2018. Ngân hàng cho biết, giá bán thỏa thuận.

VIB thì đang rao bán tới gần 150 chiếc xe ô tô để thu hồi nợ, tăng thêm 30-40 chiếc trong vòng 2 tháng gần đây. Ngoài việc rao bán thêm nhiều chiếc xe mới, nhiều chiếc xe cũ đã giảm giá mạnh.

Chẳng hạn, chiếc Mercedes-Benz GLK 300 sản xuất năm 2012 được giảm giá xuống còn 570 triệu đồng. Chiếc BMW 218i cũ sản xuất năm 2016 giá khởi điểm chỉ còn 630 triệu đồng, giảm mạnh 100 triệu so với 2 tháng trước.

VIB cũng đã thanh lý thành công khá nhiều chiếc xe thời gian qua. Chẳng hạn chiếc Mercedes GLC200 sản xuất năm 2019 đã được thanh lý thành công, không rõ ngân hàng mức giá bán được bao nhiêu, trong khi trước đó ngân hàng để giá khởi điểm là 1,3 tỷ đồng. Hay một chiếc Mercedes C200 khác, sản xuất năm 2016 được ngân hàng rao bán giá 920 triệu đồng cũng đã thanh lý thành công.

TPBank cũng rao bán thêm nhiều chiếc xe trong thời gian gần đây. Trong đó, ngân hàng vừa thông báo tổ chức đấu giá một lúc 4 chiếc xe ô tô khách 10 chỗ nhãn hiệu Huyndai, số loại Solati, màu đen. 4 chiếc xe này có giá khởi điểm từ 746-762 triệu đồng/chiếc tùy vào tình trạng của từng xe.

Ngân hàng này cũng vừa rao bán 1 chiếc ô tô con nhãn hiệu Huyndai, số loại Grand, màu bạc với giá 218 triệu đồng. Hay 1 xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Colorado màu bạc có giá 503 triệu,…

