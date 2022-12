Giá xăng dầu hôm nay 23/12: Loại tiếp tục tăng, loại quay đầu giảm

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 78,28 USD/thùng, tăng 0,12%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 81,66 USD/thùng, giảm 0,66% vào lúc 6h29 ngày 23/12 theo giờ Việt Nam.

Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 5,89 triệu thùng, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), so với ước tính giảm 1,66 triệu thùng. Dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ trước đó cho thấy mức giảm 3,1 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 16/12, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga trong tháng 11 tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái do các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vội vã đảm bảo có thêm hàng hóa trước mức giá trần do Nhóm G7 áp đặt và lệnh cấm vận của EU từ ngày 5/12.

Bà Vandana Hari, nhà sáng lập công ty phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights (Singapore), cho rằng giá dầu thậm chí tăng mạnh hơn khi dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm. Tuy nhiên, những lo ngại về nhu cầu có thể cản trở đà tăng này.

Theo các nhà phân tích, có nhiều yếu tố cản trở đà tăng của giá dầu trong năm nay như chính sách chống COVID-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc và một số quốc gia xả kho dự trữ dầu chiến lược. Hai yếu tố này sẽ không còn tồn tại vào năm 2023. Cùng với các lệnh trừng phạt dầu và khí đốt Nga, điều này sẽ làm tăng giá dầu.

Giá dầu thô tăng giảm trái chiều

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 23/12 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92 không cao hơn 19.975 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 20.700 đồng/lít.

- Dầu điêzen 0.05S:không cao hơn 21.601 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 21.836 đồng/lít

- Dầu mazút không cao hơn 12.863 đồng/kg.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-xang-dau-hom-nay-23/12-loai-tiep-tuc-tang-loai-quay-dau-giam-c6a19875.html