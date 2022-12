Giá xăng dầu hôm nay 22/12: Đồng loạt tăng trở lại

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 78,46 USD/thùng, tăng 0,05%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 82,27 USD/thùng, tăng 0,01% vào lúc 6h35 ngày 22/12 theo giờ Việt Nam.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga trong tháng 11/2022 đã tăng 17% so với một năm trước đó, do các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vội vã đảm bảo thêm hàng hóa trước khi mức giá trần giá do Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) có hiệu lực vào ngày 5/12.

Theo số liệu từ Viện Xăng dầu Mỹ, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần tính đến ngày 16/12 giảm khoảng 3,1 triệu thùng, cao hơn ước tính giảm 1,7 triệu thùng. Dự trữ xăng tăng khoảng 4,5 triệu thùng, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 828.000 thùng.

Nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết, các bình luận cho thấy OPEC+ có thể tiếp tục thắt chặt nguồn cung.

Các khu vực rộng lớn của Hoa Kỳ được dự báo sẽ phải đối mặt với tuyết dày có khả năng gây ra sự chậm trễ chuyến bay và những con đường không thể đi lại trong một trong những giai đoạn du lịch bận rộn nhất trong năm, điều này có khả năng làm giảm nhu cầu dầu mỏ.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho rằng quyết định cắt giảm sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, vốn bị chỉ trích nặng nề, lại là một quyết định đúng đắn để hỗ trợ sự ổn định của thị trường.

Giá dầu thô tăng trở lại

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 22/12 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92 không cao hơn 19.975 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 20.700 đồng/lít.

- Dầu điêzen 0.05S:không cao hơn 21.601 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 21.836 đồng/lít

- Dầu mazút không cao hơn 12.863 đồng/kg

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-xang-dau-hom-nay-22/12-dong-loat-tang-tro-lai-c6a19800.html