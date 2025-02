Giá xăng có thể quay đầu giảm vào ngày mai 27/2

Theo VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 388 đồng (1,9%) về mức 20.462 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể giảm nhẹ 0,6% về mức 21.202 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng nhẹ 0,2% lên 19.089 đồng/lít, dầu mazut có thể tăng 0,9% lên 17.754 đồng/kg, trong khi đó dầu hỏa có thể giảm nhẹ 0,2% về 19.467 đồng/lít.

Cũng theo VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng có thể quay đầu giảm tại kỳ điều hành ngày mai 27/2. Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 10h23' ngày 26/2 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 73,10 USD/thùng, tăng 0,11% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 69,00 USD/thùng tăng 0,10% so với phiên liền trước.

Tại kỳ điều hành gần nhất (ngày 20/2), giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Cụ thể, xăng E5RON92: không cao hơn 20.855 đồng/lít (tăng 257 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 476 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 21.331 đồng/lít (tăng 257 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 19.063 đồng/lít (giảm 10 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 19.513 đồng/lít (tăng 40 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.596 đồng/kg (giảm 183 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Cũng tại kỳ điều hành này, liên bộ Tài chính – Công thương không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.