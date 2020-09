Giá dầu ngày 12/9: Tiếp tục lao dốc không phanh

Thứ Bảy, ngày 12/09/2020 08:59 AM (GMT+7)

Giá dầu thô giảm mạnh chưa có điểm dừng.

Đầu giờ sáng ngày 12/9 theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm gần 1% xuống 37,28 USD/thùng, giá dầu thô Brent ước tính giảm gần 1% xuống 39.93 USD/thùng.

Giá dầu đầu tuần này chứng kiến sự sụt giảm mạnh sau khi Ả rập Saudi công bố đợt giảm giá bán chính thức hàng tháng sâu nhất cho thị trường châu Á trong vòng 5 tháng qua và sự không chắc chắn về nhu cầu của Trung Quốc. Những điều này đang làm ảnh hưởng đến sự phục hồi của thị trường.

Chuyên gia Paola Rodriguez-Masiu của Rystad Energy cho biết, giá dầu sụt giảm hiện nay là một dấu hiệu cho thấy động lực hồi phục nhu cầu tại một số khu vực tiêu thụ lớn đang cạn kiệt. Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, vốn đang trợ giá cho các công ty nhập khẩu sản lượng kỷ lục đã ghi nhận sụt giảm tiêu thụ dầu trong tháng 8 và tăng xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ (theo dữ liệu hải quan Trung Quốc ngày 7/9).

Tại Mỹ, các kho dự trữ tăng trong tuần trước, so với kì vọng, do các nhà máy lọc dầu chậm trở lại hoạt động sau khi các địa điểm sản xuất bị đóng cửa do bão ở Vịnh Mexico và các khu vực rộng lớn hơn.

Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 2,0 triệu thùng, so với dự báo giảm 1,3 triệu thùng trong cuộc thăm dò của Reuters.

Giá dầu tăng trở lại

Tại thị trường Việt Nam, chiều ngày 11/9, Liên bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5RON92: không cao hơn 14.266 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 14.984 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.518 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 9.593 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.943 đồng/kg.

