Giá dầu hôm nay 9/5: “Cắm đầu” tăng mạnh dù Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát

Thứ Bảy, ngày 09/05/2020 08:49 AM (GMT+7)

Sau phiên lao dốc ngày hôm qua, giá dầu ngay lập tức hồi phục, quay đầu tăng mạnh dù theo các nhà phân tích, chưa có căn cứ vững chắc nào cho sự phục hồi.

Đầu giờ sáng ngày 9/5 theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2020 đứng ở mức 26,04 USD/thùng, tăng 1,21 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 8/5, giá dầu WTI giao tháng 7/2020 đã tăng 1,09 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7/2020 đứng ở mức 30,85 USD/thùng, tăng 1,39 USD/thùng trong phiên và tăng 1,32 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 8/5.

Giá dầu đã tăng mạnh khi thị trường tin rằng, nhu cầu với dầu thô sớm phục hồi với việc các nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại. Trung Quốc mới công bố tình hình xuất khẩu trong tháng 4/2020 với dấu hiệu khả quan. Hoạt động xuất khẩu của nước này trong tháng Tư đã tăng 3,5% so với cùng kỳ một năm trước đó, đánh dấu mức tăng trưởng lần đầu tiên kể từ tháng 12/2019.

Trung Quốc là công xưởng của thế giới và luôn là nước tiêu thụ nhiều nguồn hàng nhất thế giới. Diễn biến này cũng cho thấy chuỗi giá trị toàn cầu bắt đầu được nối lại, tái khởi động, đồng nghĩa là cơ hội cải thiện nhu cầu dầu trên thị trường.

Nhưng một số nhà phân tích đang cảnh báo rằng sự phục hồi này có lẽ là quá sớm.

Theo số liệu mới được Bộ Lao động Mỹ công bố, nền kinh tế lớn nhất thế giới mất đi 20,5 triệu việc làm trong một tháng phong tỏa để chống dịch COVID-19. Tỉ lệ thất nghiệp tăng vọt lên mức 14,7% - cao nhất kể từ cuộc Đại Khủng hoảng 1929-1933 trở lại đây.

Sự trở lại của giá dầu vẫn chưa thực sự chắc chắn, cần thêm thời gian kiểm định.

Giá dầu tăng mạnh

Tại thị trường trong nước, ngày 9/5, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 10.942 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 11.631 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 9.941 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 7.965 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 8.670 đồng/kg.

