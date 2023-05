Du khách háo hức với tour biển miền Trung, nơi chen chúc, nơi… “cháy" phòng

Ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ (30/4), số lượng du khách đến TP Nha Trang (Khánh Hòa) đông hơn, nhiều tuyến đường phố ở nội thành Nha Trang ôtô nối đuôi nhau xuôi ngược, trong đó các tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thiện Thuật... gần như chật kín xe dòng xe. Do tiết trời nắng nóng nên các tour tham quan du lịch trên vịnh biển Nha Trang thu hút rất đông những nhóm du khách, nhóm gia đình từ các tỉnh, thành phố phía Nam ra và từ Tây Nguyên xuống.

CSGT TP Nha Trang hướng dẫn xe ô tô vận hành trên đường Trần Phú.

Ông Trần Văn Phú – Trưởng phòng quản lý bến tàu – du lịch dịch vụ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, từ sáng sớm đã có rất nhiều xe ôtô đưa du khách đến bến tàu để tham qua biển đảo.

Theo đó trong ngày 30/4 bến tàu du lịch Nha Trang đã đón khoảng 7.200 lượt du khách, tăng gần gấp đôi so với ngày 29/4. Hầu hết là du khách nội địa, còn khách quốc tế chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc.

Bài biển Nha Trang từ buổi sáng đã đông người tắm biển. Ảnh: Trần Minh Ngọc

Tại bến tàu Long Phú ở thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang trong ngày 30/4 đã đón gần 1.500 lượt du khách lên tàu tham quan du lịch đảo Hoa Lan và đảo Khỉ.

Trưởng Ban quản lý Khu di tích Tháp Bà Ponagar – bà Nguyễn Thị Thúy Hằng cho hay, trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (29 và 30/4) đã có gần 11.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến khu di tích này để tham quan. Nhiều du khách rất vui khi được xem nghệ nhân Chăm biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật múa dân gian, dệt thổ cẩm…

Tàu du lịch chuẩn bị rời Bến tàu du lịch Nha Trang đưa khách tham quan biển đảo. Ảnh: C.T

Thời điểm này cũng là những ngày đầu năm mới của đồng bào Chăm nên có gần 2.000 người Chăm hành hương về Khu di tích Tháp Bà Ponagar để chiêm bái và thực hiện những nghi lễ truyền thống.

Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa – ông Trần Minh Đức cho biết, với tiềm năng và lợi thế biển đảo khi tiết trời nắng nóng, các tour du lịch vịnh biển Nha Trang đang hấp dẫn du khách. Khánh Hòa đón khách sôi động trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cũng là bước khởi động cho cao điểm du lịch mùa hè sắp đến.

Không chỉ tham quan, mà đông đảo du khách đến Nha Trang – Khánh Hòa còn thích thú khi được tắm biển, trải nghiệm với các dịch vụ vui chơi giải trí trên biển như: mô tô nước, lặn biển, kéo dù bay, chèo thuyền kayak...

Trao đổi với PV Báo CAND tối 30/4, bà Nguyễn Thị Hồng Thái – Giám đốc Sở VHTT &DL tỉnh Phú Yên cho biết, du khách đến Phú Yên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao, nhiều nhóm du khách, nhóm gia đình từ Gia Lai, Đăk Lăk xuống Phú Yên trong đêm 29/4. Công suất phòng lưu trú tại các khách sạn ven biển và trong nội thành Tuy Hòa đều đạt từ 90-100%.

Đông đảo du khách đến tham quan Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa ở Phú Yên.

Theo thống kê tại hai điểm đến hấp dẫn du khách tham quan trải nghiệm ở Phú Yên là Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An và danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện ở xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa trong hai ngày qua (29/4 và 30/4) đã đón 17.910 lượt du khách, trong đó có 13.020 du khách đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Theo đó lượng du khách đến Gành Đá Đĩa 13.600 lượt người và đến Bãi Môn – Mũi Điện 4.310 lượt người.

Biễu diễn nghệ thuật tại Phú Yên chào mừng 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Ảnh: H.Thái

Theo Phòng Quản lý du lịch thuộc Sở VHTT & DL tỉnh Phú Yên, dự ước du khách đến Phú Yên trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay khoảng 40.700 lượt khách, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách lưu trú ước đạt 26.500 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng trung bình 63%, riêng các khách sạn ven biển TP Tuy Hòa trong 2 ngày 30/4 và 1/5 đạt 90-100%. Tổng doanh thu du lịch trong kỳ nghỉ lễ này ước đạt 80 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu lưu trú ước đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

