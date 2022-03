Đóng cửa nghỉ sớm 30 phút, cửa hàng xăng dầu bị lập biên bản vi phạm

Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục Trưởng phụ trách Cục quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, chiều 8-3 Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1 kiểm tra Công ty TNHH MTV ĐTH, địa chỉ trụ sở chính tại thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang.

Tại thời điểm tra, bà ĐTN là giám đốc trình bày Công ty ĐTH vẫn hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa xăng dầu bình thường không giảm lượng xăng dầu bán ra.

Công ty đăng ký thời gian bán hàng với Sở Công thương từ 6 giờ sáng đến 18 giờ. Tuy nhiên, ngày 8-3 công ty chỉ kinh doanh từ 6 giờ sáng đến 17 giờ 30 phút thì đóng cửa.

Việc công ty giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không có lý do chính đáng và không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định là sai quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1 đã lập biên bản kiểm tra và biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Hồ cho biết, căn cứ theo điều 35 Nghị đinh 99 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí sẽ phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Cũng liên quan đến kinh doanh xăng dầu, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân SH về hành vi kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực, số tiền phạt 50 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16-2 Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT tỉnh Tiền Giang kiểm tra đột xuất tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu SH thuộc doanh nghiệp tư nhân SH trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng vẫn mở cửa bán hàng bình thường. Đại diện cửa hàng có cung cấp cho Đoàn kiểm tra Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang cấp ngày 16-12-2016 và có giá trị đến hết ngày 21-12-2021.

Nguồn: https://plo.vn/kinh-te/dong-cua-nghi-som-30-phut-cua-hang-xang-dau-bi-lap-bien-ban-vi-pham-10474...Nguồn: https://plo.vn/kinh-te/dong-cua-nghi-som-30-phut-cua-hang-xang-dau-bi-lap-bien-ban-vi-pham-1047458.html