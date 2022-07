Độ Audi R8 thành Ferrari, đại gia khiến cả MXH sốc nặng

Mới đây, một chủ xe Audi R8 ở Nam Phi đã gây xôn xao khắp MXH khi quyết định “độ” xế cưng của mình thành siêu xe thể thao đình đám Ferrari LeFerrari. LaFerrari là dòng siêu xe đầu bảng của hãng với số lượng 499 chiếc trên toàn thế giới, chính vì thế LaFerrari rất khó mua được và chỉ dành cho giới siêu giàu. Tất nhiên, màn “cải trang” này chỉ tiến hành ở phần vỏ ngoài của xe.

Phải dành lời khen cho chủ xe khi trổ tài biến hóa quá tài tình. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, đặc biệt là các chi tiết ở phần đầu xe, thật sự rất khó để nhận ra đây chỉ là “hàng fake”. Chỉ riêng phần đèn ở đầu xe là chưa giống hàng thật 100%, vì chủ xe không lắp giàn đèn của LaFerrari.

Theo chia sẻ từ chủ xe, chiếc “xế cưng” này đã được “độ” bằng linh kiện của nhiều dòng siêu xe thể thao khác nhau như Pontiac Fiero, Toyota MR2, Peugeot 406, Ford Mercury Cougar.

So với mặt trước thì mặt sau của chiếc xe này còn giống LaFerrari thật hơn nữa, bao gồm cổng tản nhiệt, cặp đèn đuôi xe hình tròn, 4 ống xả và nắp khoang động cơ kiểu du thuyền. Ở hai bên hông xe, chủ xe cũng “độ” thêm cửa xe dạng cánh bướm “cộp mác” LaFerrari. Tuy nhiên, do kích cỡ hai xe vốn khác nhau (Audi R8 dài 4.430mm, LaFerrari dài hơn 4.700mm) nên chiếc xe nhìn hơi chật chội so với hàng thật.

Do chỉ cải tạo phần bên ngoài nên nội thất trong khoang xe vẫn giữ nguyên “chất Audi”. Chủ xe chỉ dán thêm 1 chiếc logo Ferrari lên túi khí của vô lăng, ngoài ra còn đặt thêm 1 bình cứu hỏa siêu lớn ở ghế lái phụ.

Hiện tại, mẫu xe Ferrari LeFerrari ngoài đời thực có giá lăn bánh tại Việt Nam dao động từ khoảng 36,4 - 37 tỉ đồng/chiếc.

