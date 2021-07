Choáng váng với chiếc gối có giá đắt ngang siêu xe

Thứ Sáu, ngày 09/07/2021 14:47 PM (GMT+7)

Được nạm đá quý và trang trí bằng vải dát vàng 24 carat, chuyên gia Thijs van der Hilst của Tailor Made Pillow là nữ hoàng của những chiếc gối.

Tiết lộ về chiếc gối Tailormade Pillow Gold Edition được thiết kế riêng tại triển lãm nội thất Trung Đông, Index, nhà sáng tạo (và từng là nhà vật lý trị liệu) Thijs van der Hilst cho biết đã dành 15 năm để phát triển một chiếc gối bằng vàng và đá quý, với niềm tin rằng sẽ giải quyết được tất cả những rắc rối khi ngủ của bạn.

Với kinh nghiệm cá nhân của mình, chuyên gia về vùng đầu và cổ Thijs van der Hilst đã sử dụng máy quét 3D, máy in và một thuật toán toán học phức tạp để tạo ra kích thước và hình dạng của một chiếc gối, với sự kết hợp của bông Ai Cập khâu tay và vải dệt vàng 24 carat. Nó được hoàn thiện thủ công với bốn viên kim cương và một viên sapphire 22,5ct bên trong. Sau đó, chiếc gối sẽ được định hình bằng xốp hoạt tính không độc hại của Hà Lan để tạo ra vùng đệm cho đầu, cổ và vai của người ngủ.

Tailormade Pillow Gold Edition có lõi xốp hoạt tính được nghiền bằng máy rô-bốt, lụa Mulberry dán bằng tay, bông Ai Cập và lớp vỏ vàng 24 carat, được phát triển bởi Bảo tàng Dệt may Hoàng gia ở Tilburg.

Một phần của quá trình thiết kế này cho thấy ông Van der Hilst tìm ra chính xác cách mỗi khách hàng nằm ngủ vào ban đêm - nằm nghiêng, nằm ngửa hoặc nằm sấp - trước khi quá trình làm phức tạp được thực hiện và kết quả được gửi đến nhóm thiết kế của ông có trụ sở tại Hà Lan.

Giá của nó lên đến 82.000 USD (gần 2 tỷ VND) - tương đương với giá của một chiếc Mercedes-Benz GLA 250 mới hay một khoản đặt cọc cho một ngôi nhà đắt tiền tại Mỹ. Nghe mức giá này, bạn sẽ cảm thấy chiếc gối lông ngỗng không gây dị ứng Ecosa trị giá 289 USD mà bạn vô cùng mơ ước nhưng không bao giờ dám mua sẽ có vẻ hoàn toàn rẻ tiền.

Theo chuyên gia về giấc ngủ Jane Wigglesworth, của How To Sleep Well, có ít nhất một lý do khiến bạn không bao giờ dám chi gần 90.000 USD cho một chiếc gối: bạn phải thay chúng hai năm một lần.

“Bạn nên thay thế nó thường xuyên vì hai lý do: thứ nhất, vì mạt bụi tích tụ và chúng tích tụ hàng triệu triệu hạt bụi đó, hai là do chúng hao mòn theo thời gian và chúng sẽ không còn hỗ trợ giấc ngủ cho bạn nữa,” Wigglesworth nói. “Thành thật mà nói, bạn đã có hàng tỷ mạt bụi bám đầy trong chiếc gối đó và sau hai năm, bạn sẽ phải loại bỏ nó. Khá nhiều người bị dị ứng với mạt bụi”. Vì vậy, mua một chiếc gối như vậy để thay sau hai năm có vẻ là một ý tưởng khá điên rồ.

