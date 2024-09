“Choáng váng” con bò đắt ngang biệt thự cao cấp, có vệ sĩ riêng

Brazil là một trong những quốc gia có nhiều nông trại nuôi bò nhất thế giới với hàng trăm triệu con bò nhưng có một con rất đặc biệt có ký hiệu Viatina-19 FIV Mara Movéis (thường gọi tắt là Viatina-19). Ảnh: African Farming

Con bò có cơ thể to lớn, màu da trắng như tuyết có camera an ninh theo dõi hàng ngày. Ảnh: The Asian Age

Thậm chí, con bò này còn có cả bác sĩ thú y và vệ sĩ chăm sóc riêng. Ảnh: Suid-Kaap Forum

Theo thông tin từ Kỷ lục Guiness, Viatina-19 từng được đem ra bán đấu giá. Hiện, giá trị của Viatina-19 lên tới 4 triệu USD (hơn 101 tỷ đồng) và trở thành con bò đắt nhất thế giới. Ảnh: Food Manufacturing

Mức giá hơn 100 tỷ cũng đưa Viatina-19 trở thành "nữ hoàng" của thế giới bò cái. Ảnh: YouTube

Con bò trắng này có trọng lượng 1,1 tấn, nặng gấp đôi so với những con bò trưởng thành cùng giống Nelore. Ảnh: Metro

Viatina-19 hiện sống tại trang trại ở Uberaba, bang Minas Gerais, Brazil. Vì giá trị cao, Viatina-19 FIV được đồng sở hữu bởi một nhóm chủ trang trại. Ảnh: Getty

Bò Viatina-19 đắt đỏ do sở hữu tốc độ phát triển cơ bắp nhanh, khả năng sinh sản và quan trọng là tần suất truyền những gen tốt cho hậu duệ. Ảnh: Metro

Viatina-19 được đánh giá là con bò gần như hoàn hảo nhất từ trước tới nay khiến nhiều chủ trang trại chăn nuôi muốn săn đón. Ảnh: DM

Đây cũng là nguyên nhân khiến Viatina-19 có mức giá cao nhất hiện nay. Ảnh: DM

Đặc biệt, người chăn nuôi muốn tiếp cận nguồn trứng của bò Viatina-19 sẽ phải chi trả khoảng 250.000 USD (6,3 tỷ đồng). Ảnh: DM

