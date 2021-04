Cảnh giác với nước giặt giá rẻ bán tràn lan trên mạng

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021

Chỉ cần seach trên mạng “nước giặt giá rẻ” thì chưa đầy vài giây đã hiện ra hàng nghìn kết quả, trong đó có cả thông tin tại các sàn thương mại điện tử (TMĐT). Có rất nhiều loại với nhiều nhãn hàng khác nhau và giá thành cũng khác nhau, như một “ma trận” đối với người tiêu dùng.

Người tiêu dùng khó nhận biết nước giặt "giả"

“Giá rẻ vô địch”, “rẻ hơn hoàn tiền”... là lời giới thiệu của nhiều sàn TMĐT đối với một số sản phẩm nước giặt đang được bán tại đây. Theo đó, khách hàng chỉ cần bỏ ra chưa tới 20.000 đồng đã có thể mua được 1 lít nước giặt của nhãn hiệu nổi tiếng. Tại sàn TMĐT lớn của nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, một can nước giặt được quảng cáo mang thương hiệu D-nee Thái Lan loại 3 lít có giá 53.000 đồng, nghĩa là một lít nước giặt loại này chỉ hơn 17.000 đồng. Shop bán hàng này khai báo địa chỉ tại quận Hà Đông (Hà Nội) còn quay clip giới thiệu sản phẩm để khách hàng yên tâm khi mua sắm.

Về xuất xứ của sản phẩm, người bán hàng công khai trên sàn TMĐT cho biết: “D-nee là thương hiệu uy tín lâu năm tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực đồ dùng cho mẹ và bé nên quý khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng giặt quần áo cho các bé cưng của mình”. Theo thống kê của sàn này, shop này đã bán được 1.800 can nước giặt D-nee loại 3 lít/can. Phản hồi của khách hàng sau khi mua hàng khá tích cực, đặc biệt là sản phẩm có giá rẻ.

Đáng chú ý, cũng tại sàn TMĐT này, shop bán nước giặt D-nee trên vẫn chưa phải nơi bán có giá thấp nhất. Cùng sản phẩm có nhãn hiệu như trên, một shop khác có địa chỉ tại quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh giới thiệu “nước giặt D-nee max công nghệ Thái Lan - hàng chuẩn”, “hàng chuẩn Thái nhập khẩu, các mẹ lưu ý với hàng trôi nổi” chỉ bán 55.000 đồng/can 3,6 lít, tức 15.800 đồng/lít. Phản hồi của khách hàng sau khi mua hàng cho thấy, “nước giặt hơi lỏng, tạm được so với giá”.

Cơ sở sản xuất nước giặt giả nhãn hiệu D-nee ở Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội) bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Trong khi đó, một shop khác tại quận 8, TP Hồ Chí Minh cũng bán sản phẩm có dung tích tương đương với giá 65.000 đồng/can 3,6 lít. Còn tại một sàn TMĐT rất nổi tiếng khác, sản phẩm nước giặt D-nee loại can 3,6 lít chỉ có giá 46.000 đồng/can, loại can 3,8 lít giá 69.000 đồng. Ngoài nhãn hiệu nổi tiếng trên, khách hàng có thể tìm thấy vô số sản phẩm nước giặt giá rẻ có tên gọi ít nổi tiếng hơn với giá dao động từ 20.000-30.000 đồng/lít. Phần lớn các sản phẩm này được giới thiệu "được sản xuất với công nghệ Hàn Quốc, Nhật Bản… mùi hương dịu nhẹ, an toàn cho người sử dụng".

Trên thực tế, với mỗi can nước giặt được chào bán với giá “siêu rẻ" đã thu hút được rất nhiều người tiêu dùng đặt mua nhưng về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của sản phẩm này thì vẫn là băn khoăn của người tiêu dùng. Bởi, cùng một nhãn hiệu nhưng quy cách đóng can lại khác nhau. Có chỗ thì bán can 3 lít, có chỗ can 3,6 lít, có nơi bán can tận 3,8 lít. Không nhà sản xuất nào làm như vậy. Nhưng để phân biệt đâu là sản phẩm thật, sản phẩm giả thì người tiêu dùng không biết bằng cách nào.

Phát hiện nhiều cơ sở vi phạm

Mới đây, Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường (QLTT) số 17 và Đội QLTT số 11 (Cục QLTT Hà Nội) bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giặt giả nhãn hiệu D-nee và một số nhãn hiệu mang thương hiệu nước giặt của Thái Lan đã được bảo hộ tại Việt Nam có địa chỉ tại số nhà 17 tổ 10 Trinh Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Cở sở sản xuất là của Công ty TNHH Sản xuất Đạt Anh. Tại cơ sở sản xuất, có hàng nghìn can nước giặt loại 3,5 lít mang nhiều thương hiệu khác nhau. Nhiều thùng hàng đã thành phẩm, nhiều can nhựa, nhãn mác, thùng carton để đóng thành phẩm cùng nguyên vật liệu hoá chất phục vụ cho quá trình sản xuất.

Ông Nguyễn Đăng Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Đạt Anh cho biết, xưởng sản xuất có 11 công nhân, sản xuất 2 ca, trung bình mỗi ngày sản xuất được khoảng 50 thùng, mỗi thùng 4 can. Được biết, giá bán buôn theo lời khai ban đầu khoảng 70 nghìn đồng/1 thùng/4 can. Với giá bán buôn như vậy thì 1 can loại 3,5 lít rơi vào 17.500 đồng. Một mức giá siêu rẻ.

Ông Nguyễn Đạo An, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 17 (Cục QLTT Hà Nội) cho biết, chỉ trong thời gian ngắn lực lượng QLTT đã phối hợp với Công an bắt quả tang 2 cơ sở sản xuất nước giặt giả mạo nhãn hiệu D-nee. Đặc biệt, tại cơ sở sản xuất của Công ty TNHH hóa mỹ phẩm T&T Á Châu do Nguyễn Văn Thái (SN 1994, có hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Tàng, Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội làm chủ) còn sản xuất nước giặt giả mạo nhãn hiệu D-nee, Comfort bằng “công nghệ xô chậu”.

Tại xưởng, chủ cơ sở đã phân chia thành nhiều khu sản xuất, khu thành phẩm rất “chuyên nghiệp” như: Khu nguyên liệu 1 và 2, khu bán thành phẩm, khu thành phẩm, khu sản xuất, kho hàng... Đáng nói, để sản xuất ra các sản phẩm nước giặt, nước xả vải, chủ cơ sở đã sử dụng một loạt “công nghệ xô chậu” với các nguyên vật liệu không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, tại một góc bên trong xưởng sản xuất có rất nhiều vỏ can các nhãn hiệu có dấu hiệu đã qua sử dụng trong tình trạng thủng, méo cùng một lượng lớn vỏ can nhựa trắng trong tình trạng mới, chưa dán nhãn các thương hiệu.

Tại hiện trường, Đội QLTT số 17 ghi nhận trên 2.000 can nước giặt nhãn D-nee loại 3,8 lít thành phẩm; 400 can nước giặt nhãn Comfort thành phẩm; 45.000 tờ nhãn dùng cho sản phẩm D-nee; 1.800 vỏ thùng carton có chữ D-nee; 280 vỏ can có nhãn D-nee cùng 5 chiếc mô-tơ điện đã qua sử dụng, dùng để pha chế thành phẩm không có nhãn hiệu. Theo ông Nguyễn Văn Thái - chủ cơ sở sản xuất thì cơ sở nhập chai, thùng để đóng nước giặt, nước xả vải từ một cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nhãn mác đều mang tên của các thương hiệu nổi tiếng nhưng được nhập theo thùng, theo cân.

Trước ma trận nước giặt giá rẻ trên “chợ mạng”, ở đây được xem như là một đại siêu thị “cái gì cũng có”, với “giá rẻ bất ngờ” nên người tiêu dùng cần thận trọng khi quyết định mua sản phẩm có giá rẻ đến mức “không thể tin nổi” để tránh những bực mình và tiếp tay cho hàng giả. Để bảo vệ người tiêu dùng, lực lượng chức năng bên cạnh việc quyết liệt đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, cần phối hợp với các hãng sản xuất để cung cấp thêm thông tin cho người tiêu dùng về sản phẩm, giúp người dân có căn cứ để phân biệt hàng thật, hàng giả.

