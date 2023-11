Cận cảnh quy trình nghiền lá, nhuộm thành gạo Séng Cù xanh để 'lòe' người tiêu dùng

Thời gian qua, trên thị trường Lào Cai nói riêng và một số tỉnh thành miền núi phía Bắc có nhiều cá nhân rao bán gạo "Séng cù xanh" hay còn được giới thiệu là "Séng cù non", "Séng cù cốm" với màu xanh lạ mắt. Tuy nhiên Tổng cục QLTT cho hay, trên thực tế, ở Mường Khương, Lào Cai chỉ có một loại gạo Séng cù truyền thống màu trắng ngà hoặc trắng đục, không có Séng cù màu xanh dù thu hoạch non hay già, phơi đủ nắng hay thiếu nắng. Thực chất, tất cả gạo Séng cù xanh trên thị trường là do các tư thương đã nhuộm bằng lá cây và có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.