Bát nháo việc kinh doanh “ăn theo” chợ đầu mối nông sản

Vào ngày 12/8, ông Nguyễn Văn Huây, Tổng Giám đốc Công ty CP quản lý và kinh doanh chợ đã có báo cáo cho biết, lượng nông sản về chợ đã giảm đến 30% so với thời điểm trước dịch bệnh và 7 tháng đầu năm nay tiếp tục giảm 8,8% so với năm trước, chỉ còn đạt bình quân gần 2.500 tấn/ngày.

Nông sản đưa vào chợ được lực lượng của chợ và Sở An toàn thực phẩm phối hợp kiểm soát về vấn đề thực hiện an toàn thực phẩm của các chủ vựa và về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Việc kiểm soát nguồn hàng nhập chợ được thực hiện chặt chẽ và đơn vị quản lý chợ còn áp dụng phần mềm để quản lý việc truy xuất nguồn hàng hóa nhập chợ khi chủ hàng đăng lý bốc xếp, xuống hàng để bỏ cho các vựa. Thương lái cung ứng hàng hóa khi đến giao dịch phải đăng ký, kê khai xuất xứ hàng hóa, đăng ký số lượng, nguồn gốc sản phẩm của từng vùng, miền để quản lý. Tiểu thương trong chợ buộc phải ghi chép nguồn gốc hàng hóa, niêm yết xuất xứ và lưu trữ chứng từ đối với hàng ngoại nhập để phục vụ kiểm tra. Tuy nhiên, một lượng nông sản rất lớn được kinh doanh tại các vựa, sạp “ăn theo” chợ nông sản Thủ Đức đã không được kiểm soát chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc trừ sâu, nguồn gốc xuất xứ…

Ngay khuôn viên chợ, khu đất có ký hiệu 7B được quy hoạch là công trình dịch vụ công cộng để phục vụ chợ nông sản Thủ Đức có diện tích lên đến 2.750m2 do Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) quản lý nằm ngay trong khuôn viên chợ từ lâu cũng đã được Thuduc House cho thuê làm bãi đậu xe, tập kết, trung chuyển giao nhận nông sản. Tại đây các thương lái và đầu nậu tự tổ chức lực lượng bốc xếp, cho thuê các điểm buôn bán nông sản như một cái chợ tự phát ngay sát nách chợ đầu mối.

Tại khu vực giao nhau giữa đường E và đường số 2 của khu dân cư sát khuôn viên chợ, từ lâu các công ty TNHH TM SX VT Tấn Lộc và Công ty TNHH vận tải Phan Đức cho thuê bãi đậu xe container và xe tải. Từ đó hình thành bãi tập kết lên xuống hàng hóa, mua bán nông sản tại chỗ một cách hết sức ngang nhiên. Ở khu vực đường Ngô Chí Quốc thuộc địa bàn phường Bình Chiểu, một loạt kho, bãi chứa nông sản với số lượng khá lớn cũng đã được mở ra. Nông sản từ các kho, bãi này được bán tại chỗ hoặc dùng xe ba gác đưa thẳng vào bỏ cho các vựa trong chợ đầu mối Thủ Đức khiến việc kiểm soát rất khó khăn. Tình trạng này khiến tiểu thương trong chợ đầu mối Thủ Đức hết sức bức xúc, nhiều lần đề nghị đơn vị quản lý chợ cho kiến nghị tập thể để “dẹp” kiểu kinh doanh tự phát này.

Tháng 12/2023, UBND TP Thủ Đức đã liên tiếp ban hành kế hoạch về đảm bảo ANTT, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường khu vực chợ nông sản Thủ Đức và kế hoạch tập trung giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát tại đây. Ngày 26/1/2024, UBND TP Thủ Đức đã quyết định thành lập tổ công tác để giải quyết tình trạng trên. Nhưng phải đến ngày 15/7 vừa qua, sau khi PV Báo CAND trao đổi với UBND phường Tam Bình về tình trạng này, ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường mới có văn bản gửi các phòng chuyên môn liên quan của TP Thủ Đức và các đội phụ trách địa bàn của Cục Quản lý thị trường, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh tại khu vực đường song hành với quốc lộ 1. Đồng thời xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ cá thể tại đây.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng cho biết, việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các bãi xe container UBND phường đã giao trách nhiệm cho Công an phường. Trong khi đó việc kiểm tra, xử lý đối với các bãi xe này liên quan đến một loạt vấn đề ngoài khả năng của Công an phường như công năng sử dụng đất, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… tình trạng thiếu quyết liệt, xem nhẹ việc kiểm tra, xử lý và cấp phép kinh doanh dễ dàng, không xem xét đến các điều kiện cần thiết như vậy đã khiến các kho, vựa kinh doanh nông sản tự phát được mở ra ồ ạt. Hệ lụy sau đó là chất lượng nhiều loại nông sản đưa vào bữa ăn của hàng triệu người dân thành phố đã không được kiểm soát chặt chẽ.

