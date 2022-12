Áo choàng đen của Messi gây ''sốt'' trên thế giới sau World Cup

Theo dõi trận chung kết World Cup hôm 18/12, ông Ahmed Al Salem đã vô cùng xúc động khi chứng kiến Tiểu vương Qatar choàng chiếc áo choàng đen viền vàng cho Lionel Messi - đội trưởng đội vô địch World Cup 2022.

Chiếc áo choàng đen trao cho Messi được gọi là “bisht”, một trang phục truyền thống dành cho người đàn ông Ả Rập mặc trong các sự kiện trọng đại như đám cưới, tốt nghiệp... Chiếc áo do chính công ty gia đình ông may và hiện đang có giá 2.200 USD/chiếc.

Tiểu vương Qatar choàng chiếc áo choàng đen viền vàng cho Lionel Messi (Ảnh: AFP).

Trước trận chung kết, tại cửa hàng của gia đình ở chợ Souq Waquif (Doha), ông Salem đã bàn giao 2 chiếc áo choàng đen tinh xảo được làm hoàn toàn bằng thủ công cho các quan chức World Cup. Một chiếc có kích thước nhỏ hơn vừa với Messi và một chiếc lớn hơn vừa với người đội trưởng cao to của đội tuyển Pháp Hugo Lloris.

Nói với AFP về khoảnh khắc Tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani trao cho Messi chiếc áo choàng đen, ông cho biết ông không hề biết người đặt hàng là ai và rất ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là chiếc áo do gia đình ông may.

Cửa hàng Al Salem là nhà cung cấp bisht lâu đời cho hoàng gia Qatar, thường bán từ 8 - 10 bộ mỗi ngày. Nhưng một ngày sau World Cup, doanh số của cửa hàng đã tăng vọt lên 150 chiếc, trong đó có 3 chiếc là bản sao của chiếc bisht nổi tiếng mà Messi đã mặc.

“Có thời điểm, có hàng chục người đứng chờ bên ngoài cửa hàng”, ông nói và cho biết hầu hết là người Argentina.

Một người hâm mộ Argentina mặc chiếc áo choàng bisht ở cửa hàng Salem (Ảnh: AFP).

Một cổ động viên người Argentina có tên Mauricio Garcia hào hứng chia sẻ khi đến cửa hàng thử áo: “Chúng tôi đều rất vui khi chứng kiến điều đó, một món quà của một vị vua này trao cho một vị vua khác”. Tuy nhiên, anh này đã không mua vì chiếc áo có giá quá cao.

Chiếc áo bisht được mặc phổ biến ở nhiều quốc gia vùng Vịnh nhưng cửa hàng của Al Salem là cửa hàng lớn nhất trong số 5 nhà sản xuất ở Qatar, với 60 thợ may. Để may một chiếc bisht, những người thợ của Salem phải mất 1 tuần mới hoàn thành và phải trải qua 7 công đoạn. Chưa kể những đường viền vàng trên mặt trước và tay áo là do những người thợ khác đảm nhiệm.

Riêng chiếc áo bisht của Messi được làm từ sợi vàng được nhập từ Đức và vải cotton Najafi được nhập từ Nhật Bản.

Nguồn: https://tienphong.vn/ao-choang-den-cua-messi-gay-sot-tren-the-gioi-sau-world-cup-post1498091.tpoNguồn: https://tienphong.vn/ao-choang-den-cua-messi-gay-sot-tren-the-gioi-sau-world-cup-post1498091.tpo