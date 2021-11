An Giang: Phát hiện kho phụ tùng xe máy nghi giả nhãn mác

Thứ Bảy, ngày 06/11/2021 12:10 PM (GMT+7)

Ngành chức năng tỉnh An Giang vừa phát hiện kho hàng phụ tùng xe máy ở biên giới nghi giả nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng với số lượng lớn.

Ngày 4/11, tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ lô hàng là phụ tùng tùng xe máy nghi giả nhãn mác với số lượng lớn để tiếp tục điều tra, xử lý.

Phát hiện kho phụ tùng xe máy nghi giả nhãn mác của ông Trần Văn Lợi.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 3/11, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường An Giang) và Công an phường Châu Phú A (TP Châu Đốc), tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh “Tỷ Thành Phát” trên đường Sương Nguyệt Anh thuộc khu vực khóm 5, do ông Trần Văn Lợi (SN 1980) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại nơi trưng bày và kho của cửa hàng này có hơn 2.350 phụ tùng xe máy các loại không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không tem phụ và nghi vấn giả nhãn mác.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được hoá đơn hợp pháp để chứng minh nguồn gốc xuất xứ số phụ tùng xe máy này. Do đó, Tổ công tác tiến hành giao toàn bộ vụ việc cùng hàng hoá cho Cục Quản lý thị trường An Giang lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

