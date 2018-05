Vietnam Airlines đặt mục tiêu gì trong năm 2018?

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 20:00 PM (GMT+7)

Hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng nhất mà HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) xin ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (dự kiến diễn ra vào ngày 10/5) đều cao hơn khá nhiều so với kết quả thực hiện năm 2017 – năm được đánh giá là đỉnh cao của Hãng Hàng không Quốc gia trong nhiều năm trở lại đây.

Cụ thể, trong năm 2018, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển khoảng 24,3 triệu lượt khách và 350.900 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 10,9% và 8,2% so với kết quả thực hiện của năm 2017.

Vietnam Airlines sẽ cán mốc doanh thu hợp nhất vào khoảng 97.073 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2017, trong đó doanh thu từ vận tải hàng không – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của hãng dự báo sẽ sẽ tăng khoảng 10% so với năm ngoái, ở mức 69.986 tỷ đồng.

Do năm 2018, thị trường hàng không trong nước và thế giới dự báo có những biến động bất lợi, trong đó giá nhiên liệu dự kiến tăng mạnh và duy trì ở mứctrên 80 USD/thùng, tăng 15- 20% so năm 2017, HĐQT Vietnam Airlines chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 76,7% so với năm 2017, trong đó lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.421 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.917 tỷ đồng.

Việc HĐQT Vietnam Airlines xây dựng kế hoạch lợi nhuận thận trọng là có cơ sở bởi trong quý I/2018, giá nhiên liệu đang giao dịch ở mức 80 USD/thùng, cao hơn 9,6% so với kế hoạch. Dự kiến với giá nhiên liệu bay tăng cao (tăng khoảng 15-20% so với năm 2017) làm chi phí sản xuất tăng đáng kể (tối thiểu là 2.200 tỷ đồng do ảnh hưởng về giá).

Đây là kết quả kinh doanh tốt nhất của Vietnam Airlines trong nhiều năm trở lại đây. Quan trọng hơn, Vietnam Airlines là một trong số không nhiều các hãng hàng không trong khu vực đạt lợi nhuận dương trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Vietnam Airlines cũng tiếp tục khẳng định vị thế hãng hàng không 4 sao năm thứ hai liên tiếp theo tiêu chuân Skytrax. Hiệu quả công tác nâng cao chất lượng dịch vụ được thể hiện qua chỉ số thiện cảm của khách hàng năm đã vượt mục tiêu 1,7 điểm.

Vượt qua khó khăn về cơ sở hạ tầng hàng không tại một số cảng hàng không trong nước, chỉ số bay đúng giờ OTP năm 2017 được duy trì ổn định ở mức cao, ngay cả trong giai đoạn cao điểm lễ Tết (bình quân OTP đi đạt 90,2%, OTP đến đạt 83,2%), thuộc top 10 các hãng hàng không có chỉ số đúng giờ tốt nhất thế giới.

Chính thức giao dịch cổ phiếu với mã chứng khoán HVN trên sàn Upcom kể từ ngày 3/1/2017, Vietnam Airlines luôn nằm trong top 20 công ty có giá trị vốn hóa dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết thúc năm 2017 với kết quả kinh doanh ấn tượng, tình hình tài chính lành mạnh, các cân đối lớn được kiểm soát hiệu quả, chặt chẽ là tiền đề để giá trị doanh nghiệp của Vietnam Airlines tăng trưởng mạnh, vốn hóa thị trường đạt 2,4 tỷ USD, tăng 50% so với thời điểm đầu năm; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.931 đồng/cổ phiếu, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Ông Trần Thanh Hiền cho biết, trong năm 2018, Vietnam Airlines sẽ hoàn thành phương án tăng vốn điều lê chào bán cho cổ đông hiện hữu và chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông Nhà nước; triển khai thủ tục chuyển đổi cổ phiếu sang niêm yết trên sàn HOSE, mang lại giá trị tốt nhất cho các cổ đông.

Dự kiến HĐQT Vietnam Airlines chỉ trình Đại hội đồng cổ đông mức cổ tức bằng tiền 8%. Theo ông Hiền, mức chi trả cổ tức bằng tiền 8% là phù hợp với mặt bằng chung của thị trường.

Theo nhận định của Vietnam Airlines, cạnh tranh trên thị trường hàng không nội địa sẽ diễn ra gay gắt hơn trong những năm tới đây.

Trước bối cảnh đó, Vietnam Airlines sẽ liên tục bám sát thị trường để linh hoạt điều hành tải cung ứng, cân đối giữa mục tiêu hiệu quả, tăng trưởng và thị phần, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và tìm kiếm các cơ hội trên các đường bay mới; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chiến lược thương hiệu kép Vietnam Airlines - Jetstar Pacific trên thị trường nội địa

Được biết, trong năm 2018, tại thị trường quốc tế, Vietnam Airlines sẽ tăng trưởng tải khoảng 10%, duy trì thị phần và giữ vững vị thế tại các thị trường quốc tế đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Hãng sẽ tiếp tục lộ trình đưa tàu thân rộng thế hệ mới vào các đường bay Châu Âu, Châu Úc, Đông Bắc Á; đồng thời mở đường bay mới Nha Trang - Seoul; Đà Nẵng - Busan, Đà Nẵng – Osaka. Đối với thị trường trong nước, Vietnam Airlines sẽ tăng tải 10-12% so năm 2017 nhằm duy trì thị phần tải ở mức 42-43%, thị phần của Vietnam Airlines Group gồm cả JPA và VASCO sẽ duy trì ở mức 58-59%, trong đó tập trung tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Vietnam Airlines và JPA trong chiến lược thương hiệu kép. Dự kiến hãng sẽ mở mới các đường bay Nha Trang - Phú Quốc, Sài Gòn - Chu Lai.

Trong năm 2018, Vietnam Airlines dự kiến khai thác trung bình 92,7 tàu bay. Bằng việc nhận thêm 2 tàu A350 (SLB) và 9 tàu A321-NEO thuê, trả sớm 4 tàu thuê ATR72 và 3 tàu thuê A330 đến hạn, tổng số tàu bay đến cuối năm 2018 của hãng sẽ lên đến là 98 tàu bay – tiếp tục dẫn đầu thị trường về quy mô và chất lượng đội bay.