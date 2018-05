Sốc với giá niêm yết siêu hấp dẫn của xe điện PEGA năm 2018

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 14:00 PM (GMT+7)

Mới đây, hãng xe điện PEGA vừa công bố giá niêm yết năm 2018. So với giá bán lẻ năm trước, mức giá mới tất cả các dòng sản phẩm của hãng rẻ hơn đến 2 triệu đồng, khiến nhiều người giật mình.

Theo thông tin từ Đại diện chuỗi bán lẻ của PEGA, toàn bộ các sản phẩm xe điện của hãng năm 2018 đều có giá ưu đãi hơn rất nhiều so với năm trước, lên đến 2.000.000 đồng cho mỗi 1 sản phẩm. Cụ thể:

Xe máy điện Trans có giá bán mới 15.700.000 đồng, thấp hơn 1.290.000 đồng so với giá cũ.

Xe máy điện Crazy Bull có giá bán mới 14.500.000 đồng, thấp hơn 1.490.000 đồng so với giá cũ

Xe đạp điện Cap-A 3 có giá bán mới 12.300.000 đồng, thấp hơn 1.690.000 đồng so với giá cũ

Xe đạp điện Zinger Color 3 có giá bán mới 10.600.000 đồng, thấp hơn 1.390.000 đồng so với giá cũ.

PEGA được biết đến là hãng xe điện Việt uy tín và chất lượng nhất trên thị trường xe điện hiện nay, tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm, PEGA có thể kiểm soát được chất lượng của sản phẩm, tạo ra những chiếc xe điện đảm bảo về chất lượng gia công và cải tiến chất lượng vận hành.

Được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, nhưng giá bán các dòng xe điện PEGA vẫn cao hơn so với giá thị trường và được gán với mác là dòng xe chỉ dành cho con nhà có điều kiện.

Bởi vậy, khi thông tin giá niêm yết của các dòng sản phẩm của xe điện PEGA giảm đến 2 triệu đồng đã khiến nhiều người “sốc”. Theo đó, cơ hội được sở hữu một chiếc xe điện xịn, hợp “mốt” vốn là mong ước của giới trẻ cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Sử dụng xe điện PEGA, người dùng có thể tiết kiệm đến 32 lần chi phí so với xe tay ga chạy xăng

Lan Chi – học sinh trường THPT Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh hào hứng: “Xe PEGA giá năm nay hấp dẫn quá, xe máy điện Crazy Bull – ước mơ tưởng quá xa của em – chỉ còn 14,5 triệu. May quá là năm ngoái em chưa có điều mua được, vẫn chịu khó đi xe đạp để tiết kiệm tiền, giờ thì em có thể “rinh” em ấy về được rồi ạ.”

Thuý Anh – Nam Đàn, Nghệ An thì reo lên sung sướng: “Em muốn có một chiếc Cap-A 3 từ lâu rồi, nhưng bố mẹ chưa cho mua, vì giá cao hơn so với các mẫu xe ngoài thị trường. Nhưng em không dám mua các loại xe khác vì xe giá rẻ hơn nhưng khi tham khảo tận mắt, chất lượng và kiểu dáng không bằng được xe PEGA. May quá giờ giảm giá rồi, em sẽ xin bố mẹ sẽ mua cho”

Các dòng xe điện PEGA có thể đi được từ 80 – 100km 1 lần sạc

Chị Diệu Anh – Đống Đa, Hà Nội thì tiếc rẻ: “Cuối năm ngoái tôi mua cho con trai chiếc xe máy điện Trans với giá 16.990.000, bởi con rất thích dòng xe này vì “nhìn nó đẹp và chất”, thì năm nay hãng lại giảm giá, mà lại giảm sâu chứ. Thật lòng thì tôi cũng rất tiếc, nhưng thôi vì giá đó cũng cách đây 1 năm rồi mà, đắt hơn mà chất lượng đảm bảo an toàn khi con di chuyển thì cũng không sao cả (cười)”

Được biết đến là loại phương tiện mới, nhưng hiệu quả sử dụng ngang với xe máy chạy xăng, xe điện PEGA có khả năng tiết kiệm đến 32 lần so với xe tay ga chạy xăng.

Có được khả năng tiết kiệm vô cùng lớn như thế là nhờ việc ứng dụng công nghệ nam châm vĩnh cửu cao cấp, có khả năng tích từ lớn vào sản xuất động cơ giúp các dòng xe điện của PEGA có sức tiêu thụ điện năng vô cùng thấp.

Khả năng leo dốc khoẻ tương đương xe máy chạy xăng là một trong những lợi thế của xe điện PEGA

Hơn thế, hãng xe điện PEGA chú trọng tính toán đến yếu tố đồng bộ giữa động cơ và hoạt động của xe. Việc tính thể tích, số lượng, trọng lượng và chất liệu của các linh kiện bên trong động cơ rất quan trọng. Trong quá trình lắp đặt, cần phải chú ý đến yếu tố đồng bộ của động cơ với điều tốc, bình điện mới đạt được hiệu quả cao.

Chị Thanh Lam – chủ một cửa hàng bán quần áo trên phố Khâm Thiên cho biết: “Nghe nói xe điện PEGA giảm giá đến gần 2 triệu đồng một chiếc mà tôi sốc quá, tầm này năm trước tôi vừa mua một chiếc Cap-A 3 với giá gần 14 triệu. Nhưng tính ra tôi đi xe này tiết kiệm được 5 triệu tiền chi phí sử dụng mỗi năm so với xe tay ga nên, vậy cũng tiết kiệm nhiều lắm rồi.”

Xe điện cũng có khả năng leo dốc cao khoẻ như xe tay ga chạy xăng

Không những tiết kiệm, xe điện PEGA còn lập kỷ lục với quãng đường đi xa nhất 80km/ 1 lần sạc cho xe đạp điện (Zinger Color 3 và CAP-A 3) và 100km/ 1 lần sạc cho xe máy điện (Trans X-Men và Crazy Bull 2)

Bên cạnh đó, xe điện PEGA được đánh giá có khả năng leo dốc cực khỏe như xe ga chạy xăng, tải trọng lên đến 200kg, chống nước hoàn hảo thoải mái di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa lớn.

