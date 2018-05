Những ưu điểm cần lưu ý khi lựa chọn sàn gỗ cho ngôi nhà của bạn

Thứ Bảy, ngày 28/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Pergo, một công ty đã tạo ra sàn gỗ Laminate flooring đầu tiên vào cuối thập niên 70 của những thế kỉ trước, và giờ đây nhắc đến Pergo là người ta lại nhớ đến sàn gỗ nhân tạo.

Hiện tại Pergo là một trong những nhà sản xuất ván sàn gỗ uy tín trên Toàn Cầu. Sự phổ biến của sàn Pergo lại phủ sóng rộng khắp các quốc gia Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ,… Với các tính năng vượt trội như: Hèm khóa siêu bền chịu lực kéo 450kg- lắp đặt dễ dàng, màu sắc vân - thớ gỗ đẹp nguyên thủy ( đạt tỉ lệ 95% vân gỗ tự nhiên), chất lượng cực tốt và phân khúc đa dạng về giá cả, giúp cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn.

Tại sao cốt gỗ Pergo lại có khả năng chịu nước, chống ẩm tốt đồng thời ngăn nấm, vi sinh bám trên sàn tốt đến như vậy? vì đó là cả 1 quá trình sản xuất tỉ mỉ và khép kín với cốt gỗ HDF làm từ sơ lõi gỗ được tinh lọc 40-50% từ gỗ cây nguyên chất, sau đó để xơ gỗ chết hoàn toàn và không trương nở do nước, đem ủ sấy cốt HDF trên 120 ngày mới cho ra lò thành phẩm trên.

Đặc biệt gỗ được du nhập từ xứ sở Bỉ (Châu Âu) vào Việt Nam với các ưu điểm vượt trội hơn các dòng sàn gỗ khác như:

- Độ chống trầy xước cao.

- Độ chống thấm bề mặt cực tốt.

- Sàn gỗ 3 nhất: Bền nhất- đẹp nhất- sang trọng nhất.

- Vân gỗ đẹp như tự nhiên – màu sắc đa dạng, phong phú.

- Hèm khóa Unilic số 1 thế giới.

- Thân thiện môi trường đạt tiêu chuẩn xanh.

Pergo là sản phẩm duy nhất có chế độ bảo hành lên đến 33 năm (Lifetime value)

Dòng gỗ Sensation đảm bảo rằng bề mặt sẽ không bị hư hại bởi các tác động của lực có giới hạn, sàn nhà sẽ không mờ, phai trong suốt thời gian sử dụng lên đến 10 năm và sẽ không để lại vết trầy xước khi đi giày cao gót và vết lún sàn do nội thất gây nên,… Sàn Pergo sẽ không bị hư hỏng do ẩm ướt và động nước trên bề mặt hàng ngày khi nước đọng được xử lý trong vòng 72h. Cuối cùng, Pergo cũng đảm bảo rằng các khớp liên kết (hèm khóa) của sàn gỗ sẽ vẫn an toàn trong điều kiện sử dụng bình thường và bảo hành hèm khóa trọn đời (với các sản phẩm khác chỉ sau 2-3 năm tùy thuộc cách sử dụng sàn gỗ sẽ bị hở hèm đầu.

Sử dụng sàn gỗ Pergo thân thiện với môi trường

Sàn gỗ Pergo được xem là một sản phẩm xanh, toàn bộ rừng trồng đều được cấp phép khai thác và kế hoạch trồng đang xen. Pergo tuyên bố rằng họ không sử dụng keo độc hại hoặc hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất sàn gỗ. Đó là lí do tại sao người tiêu dùng lại luôn chọn sàn gỗ Pergo để bảo vệ sức khỏe gia đình và môi trường xanh.

Từ những thông số và các ý nêu trên có thể thấy, sàn gỗ Pergo đang được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng và đặt niềm tin rất cao. Pergo Laminate Flooring luôn hướng đến lợi ích người tiêu dùng, do vậy Pergo luôn trong xu thế dẫn đầu, 2 năm cập nhật công nghệ mới 1 lần với mục đích tạo ra sản phẩm tốt hơn phục vụ người tiêu dùng.

