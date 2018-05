Đại Đồng Tiến ra mắt bộ sưu tập Disney tại Việt Nam

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 08:00 AM (GMT+7)

Đại Đồng Tiến trở thành thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam hợp tác với thương hiệu nổi danh thế giới Walt Disney, Marvel về việc sử dụng hình ảnh nhân vật siêu anh hùng Avengers và công chúa Princess tại thị trường Việt Nam.

Là công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nhựa tại Việt Nam. Ra đời từ năm 1983 và đã trở nên quen thuộc đối với mọi gia đình Việt hơn 35 năm qua. Việc Đại Đồng Tiến hợp tác chiến lược với thương hiệu toàn cầu Walt Disney thể hiện tham vọng giữ vững vị trí dẫn đầu tại thị trường đồ nhựa gia dụng tại Việt Nam.

Năm 2018 Đại Đồng Tiến trình làng bộ sưu tập Disney rất đúng thời điểm. Khi mà các nhân vật siêu anh hùng đang “phủ sóng” và làm “nức lòng” cộng đồng mạng. Bộ sưu tập mới này được đánh giá là “cực chất” dành cho các gia đình Việt. Đặc biệt sẽ làm mê mẩn đối với các bé vì được sống trong “thế giới ao ước” của lứa tuổi thơ mộng. Rất nhiều nhân vật trong Biệt Đội Siêu Anh Hùng như Iron man (người sắt), Siêu Anh Hùng Captain America, Nữ Siêu Anh Hùng Black Widow, Người Khổng Lồ Xanh Hulk, Thần Thor, Chim Ưng Falcon, Cung Thủ Hawkeye,… được in hình ảnh rất sống động trên các sản phẩm nhựa của Đại Đồng Tiến.

Các nhân vật Siêu Anh Hùng đang “gây bão” được thể hiện rất sáng tạo trong bộ sưu tập Disney mới của Đại Đồng Tiến

Cùng với đó là những nàng công chúa nổi danh của Walt Disney được xem như những người bạn tuổi thơ của hàng triệu bé gái cũng được thể hiện đa sắc màu trong bộ sưu tập mới của Đại Đồng Tiến như: công chúa Belle, công chúa tóc mây, công chúa ngủ trong rừng, nàng Bạch Tuyết, nàng tiên cá và cô bé Lọ Lem.

Các sản phẩm như tủ nhựa đã trở nên thông dụng trong cuộc sống hiện đại hóa hiện nay. Tuy nhiên, trên thị trường chưa có những đột phá mới, mẫu mã trên khá đơn điệu trong nhiều năm qua. Sự hợp tác của Đại Đồng Tiến với Walt Disney, Marvel cho ra mắt dòng sản phẩm có sự xuất hiện hình ảnh của các nhân vật truyện tranh nổi tiếng toàn cầu như thổi một “luồng sinh khí” mới mẻ trong thị trường đồ nhựa gia dụng.

Bộ sưu tập Disney của Đại Đồng Tiến như “luồng sinh khí” mới trong thị trường đồ gia dụng nhựa cho gia đình

Vấn đề an toàn cho sức khỏe cũng được Đại Đồng Tiến quan tâm trong BST Disney. Với 100% nhựa PP chính phẩm đảm bảo an toàn khi sử dụng. Trước đây, các mặt hàng nhựa Trung Quốc gần như chiếm lĩnh thị trường. Nhưng người tiêu dùng đã quay lưng vì không an toàn cho người sử dụng. Cùng với đó, sự phát triển nhanh chóng về công nghệ trong nước đã giúp ngành nhựa gia dụng Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng tin chọn.

Vấn đề công nghệ dường như trở thành ưu tiên sống còn trong thị trường đồ nhựa gia dụng. Với sự đầu tư công nghệ, sự sáng tạo trong thiết kế, Đại Đồng Tiến đã tạo ra nhiều sản phẩm có tính tiện lợi, giá cả cạnh tranh, mẫu mã phong phú và đang dần thu hút nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Dây chuyền sản xuất hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Đại Đồng Tiến trở thành đối tác sử dụng hình ảnh đầu tiên của The Walt Disney Company trong ngành nhựa tại Việt Nam đánh dấu bước “chuyển mình” trong chiến lược cạnh tranh khi hàng loạt các hiệp Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được thiết lập, kéo theo sức cạnh tranh đến từ nước ngoài với các sản phẩm mới hơn, cao cấp hơn và an toàn hơn. Người dân Việt cũng có xu hướng nâng cao chất lượng sống của người dân Việt Nam hơn nên những lợi thế cạnh tranh về giá đã không còn là ưu thế nữa.

Theo Ông Trịnh Chí Cường - CEO Đại Đồng Tiến chia sẻ: “Tên Đại Đồng Tiến thể hiện tâm huyết của các nhà sáng lập. Đó là sự đam mê và theo đuổi mục tiêu: kiến tạo những sản phẩm, những giá trị khác biệt và vượt trội dành cho mọi người. Hơn 35 năm phát triển, Đại Đồng Tiến đã bứt phá để trở thành công ty có thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa tại Việt Nam. Tiếp tục kiên định với tâm huyết từ những ngày khởi nghiệp, Đại Đồng Tiến luôn hướng tới các mục tiêu: Giá trị cho cuộc sống - Sáng tạo từng ngày - Trách nhiệm với xã hội”.

Trong thời gian tới, Đại Đồng Tiến sẽ còn mở rộng hình ảnh các nhân vật truyện tranh sang nhiều mặt hàng gia dụng khác nữa. Đây là tín hiệu đáng mừng khi những thương hiệu Việt ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã phong phú đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong nước, tạo vị thế vươn ra thị trường quốc tế.

Các bạn có thể tham khảo những sản phẩm của Đại Đồng Tiến qua website: www.daidongtien.com.vn