VÐV thể thao đỉnh cao: Tết này con không về

Chủ Nhật, ngày 07/02/2021 00:02 AM (GMT+7)

Tết này nhiều VÐV không thể về nhà ăn Tết cùng gia đình do dịch bùng phát và cả tác động của một năm đầy khó khăn.

Gần như ngay khi các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng được phát hiện ở Hải Dương và Quảng Ninh, nhiều nơi đã cho VĐV nghỉ Tết sớm hoặc chuyển sang chế độ tập duy trì. HLV Phạm Anh Tuấn, Trưởng bộ môn Đấu kiếm (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội) cho biết, đội của anh chuyển sang chế độ tập online. “Dịch lần này lan nhanh và phức tạp quá nên chúng tôi tập online cho an toàn. Vừa tập vừa ngóng dịch”-HLV Phạm Anh Tuấn cho biết.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến cả việc tập luyện và thu nhập các VÐV. Ảnh: Ngọc Minh

VĐV boxing Nguyễn Văn Đương, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hồ Chí Minh, nói: “Do dịch Covid-19, đội tuyển boxing Việt Nam đã giải tán, được ban lãnh đạo cho về nghỉ Tết sớm từ đầu tuần này. Tôi cũng mới tiểu phẫu u bã gần mắt nên đang nghỉ tập chờ bình phục. Tới mùng ngày 10 âm, đội tuyển sẽ tập trung trở lại. Mục tiêu của tôi trong năm 2021 là tập trung cho Olympic Tokyo tại Nhật Bản nhưng rất lo lắng, vì dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên không biết giải có tổ chức được hay không”. Nhưng cũng nhiều đơn vị vẫn duy trì việc tập luyện của VĐV.

Theo VĐV điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ, Trung tâm HLTTQG Hà Nội, sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, dù Trung tâm chưa cấm trại, nhưng đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. “Bên cạnh việc thường xuyên sử dụng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, chúng tôi cũng được chỉ thị không đi ra ngoài, trừ trường hợp có việc cần thiết lắm nên trong Trung tâm khá an toàn. Hôm 1/2 (PV) là sinh nhật tôi nhưng cũng chưa có ý định tổ chức gì, cùng lắm là cắt bánh với một vài người bạn thân thiết. Hiện tại, việc tập luyện của tôi vẫn diễn ra bình thường, một ngày hai buổi tập. Do dịch Covid-19, tôi không tham gia được nhiều giải trong năm nay, chủ yếu tập luyện để duy trì phong độ chờ các giải quay trở lại. May mắn là tôi vẫn có cơ hội dự một số giải chạy phong trào trong nước để cọ xát, kiểm tra thành tích”.

Thưởng tết: gói quà, tấm bánh gọi là

Năm 2020, Nguyễn Văn Đương không có cơ hội tham dự nhiều giải đấu, chỉ duy nhất một giải quốc tế là vòng loại Olympic ở Jordan vào tháng 3, hai giải trong nước là giải vô địch boxing cúp các CLB toàn quốc và giải vô địch boxing quốc gia (đều giành HCV). Nhờ vậy, anh cũng được có phần thưởng tết từ đơn vị chủ quản Bắc Ninh. Đương cho biết hiện tại anh vẫn đang chờ tiền thưởng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như Nguyễn Văn Đương. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, các giải đấu quốc tế trong năm 2020 đều bị huỷ hoặc tạm hoãn. Thế nên hầu hết các VĐV đều không có tiền thưởng thành tích. Theo Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, tiền tết cho VĐV vì vậy phụ thuộc từng đơn vị. Mặc dù vậy, thể thao thì đâu cũng nghèo nên nơi có, nơi không mà có cũng chẳng là bao.

HLV đấu kiếm Phạm Anh Tuấn cho biết, dù rất thương VĐV nhưng bộ môn cũng chỉ có gói quà gọi là “tấm bánh, gói quà” mang tính chất động viên.

Dù có chút chạnh lòng, Hồng Lệ chia sẻ nỗi lo lắng lớn nhất của mình hiện tại là không biết có được về Bình Định ăn Tết với gia đình hay không bởi đang giãn cách xã hội và các chuyến bay có thể dừng hoạt động. Trong khi đó, đội tuyển điền kinh sẽ tập luyện đến sát Tết. Do nhà xa, BHL cho phép Hồng Lệ về quê từ ngày 27 âm.

Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Trung tâm đang lên kế hoạch cấm trại nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Được biết, Tổng cục TDTT cũng cân nhắc phương án để các VĐV có quê ở vùng dịch ở lại trung tâm. Trường hợp trên, trung tâm sẽ phải chuẩn bị cho VĐV đón tết.

