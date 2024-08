Vỡ òa khoảnh khắc Đức Sơn, Chúc An vô địch giải Golf quốc gia 2024

Ngày 17/8, giải vô địch Golf quốc gia 2024 chính thức khép khi nhà vô địch bảng nam ghi danh Nguyễn Đức Sơn (17 tuổi) với thành tích kỷ lục (-6) gậy. Ở bảng nữ, Lê Chúc An (16 tuổi) đăng quang với thành tích (+1) gậy sau 4 vòng đấu và đi vào lịch sử giải đấu với vị thế nữ VĐV bảo vệ thành công chức vô địch qua 2 mùa giải liên tiếp.

Lê Chúc An và Nguyễn Đức Sơn đăng quang tại giải vô địch Golf quốc gia 2024

Ở ngày thi đấu thứ 4 của giải, bước vào vòng đấu cuối cùng, Nuyễn Đức Sơn tạm dẫn đầu nội dung nam với cách biệt một gậy với 2 VĐV xếp sau là Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Uy. Ở ngày cuối, cả ba VĐV cùng xuất phát tại hố số 1. Đức Sơn thi đấu với phong độ tốt khi liên tiếp ghi điểm par và birdie tại 17 hố đấu đầu tiên và chỉ mắc 1 điểm bogey tại hố số 18.

Chung cuộc, Nguyễn Đức Sơn kết thúc ngày thi đấu cuối với kết quả 68 gậy, và đạt tổng điểm 282 (-6 gậy) sau 4 vòng đấu, chính thức lên ngôi vô địch. Thành tích này cũng giúp anh lập kỷ lục là VĐV vô địch có thành tích âm gậy tốt nhất trong lịch sử giải đấu. Lần lượt xếp thứ 2 và 3 ở bảng nam là Nguyễn Tuấn Anh tổng điểm 285 (-3 gậy), Đoàn Uy tổng điểm 292 (+4).

Nguyễn Đức Sơn đã chia sẻ chức vô địch đến với anh quá bất ngờ. Golfer sinh năm 2007 trước đó nói rằng anh bước vào giải đấu với tinh thần cọ xát và học hỏi là chính. Ngôi vô địch giải quốc gia năm nay có ý nghĩa rất quan trọng với Đức Sơn khi đây là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của chàng trai mới 17 tuổi.

Ở bảng nữ, Lê Chúc An gây ấn tượng không kém khi cô gái sinh năm 2008 trở thành VĐV nữ đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch giải qua 2 năm liên tiếp (2023 và 2024). Ở ngày thi đấu cuối cùng, Lê Chúc An ghi 2 điểm birdie, chỉ mắc 1 bogey, 1 double bogey và kết thúc với (+2) gậy. Tổng kết quả sau 4 vòng, Lê Chúc An đạt 289 điểm và giành ngôi vị cao nhất. Vị trí Á quân thuộc về Nguyễn Viết Gia Hân, còn Ngô Vĩnh Hòa đứng thứ ba.

Chúc An có lần vô địch thứ 2 trong khi Đức Sơn lần đầu lên ngôi

Lê Chúc An đã xúc động rơi nước mắt khi trả lời phỏng vấn sau giải. Cô cho biết danh hiệu lần này thực sự đáng nhớ bởi golfer trẻ này đã vượt khó thành công sau khởi đầu không như ý ở ngày đầu tiên. Lê Chúc An nói rằng, sau lần thứ hai bước lên bục cao nhất, cô có động lực để hướng đến kỷ lục ba lần vô địch giải quốc gia liên tiếp, cô đặt mục tiêu tiếp tục tập luyện nâng cao trình độ; tự tin đến SEA Games sẽ diễn ra vào năm 2025.

Như vậy, giải vô địch Golf quốc Gia 2024 đã kết thúc thành công. Mùa giải năm nay đã cho thấy nhiều màn so tài hấp dẫn, kịch tính cũng như những hình ảnh đẹp tại sân thi đấu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]