US Open bị gọi là "giải đấu điên rồ” lúc này, Nadal không dự là đúng

Thứ Năm, ngày 20/08/2020 10:36 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Theo quan điểm của cựu tay vợt Adriano Panatta, giải đấu US Open được tổ chức trong bối cảnh hiện tại là điều “điên rồ” và việc Nadal rút lui là sự lựa chọn chính xác.

Vừa qua, Nadal quyết định không bảo vệ ngôi vô địch US Open. Thay vào đó, tay vợt Tây Ban Nha sẽ dốc toàn lực cho giải Grand Slam đất nện ở Roland Garros - nơi anh đang giữ kỷ lục với 12 lần đăng quang.

Rafael Nadal

Không chỉ có Nadal, mỗi ngày trôi qua lại có thêm một số tay vợt tên tuổi trên thế giới như Wawrinka, Barty, Andreescu… rút lui khỏi giải Grand Slam trên đất Mỹ vì lo ngại về sự an toàn của giải đấu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn hết sức phức tạp.

Trong phát biểu gần đây, cựu tay vợt người Italia Adriano Panatta đã ca ngợi quyết định đúng đắn của tay vợt số 2 thế giới.

“Anh ấy đã làm đúng. Tôi tưởng tượng sẽ có rất nhiều tay vợt không đạt trạng thái khi nghỉ thi đấu quá lâu. Ngoài ra một số trường hợp có nguy chấn thương rất cao. Vì vậy, cẩn thận là cách tốt nhất”, Pannatta nhận định.

“Đến New York bây giờ là một ý tưởng tồi. Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ tổ chức US Open trong năm nay là điều điên rồ. Không có điều kiện tối thiểu cho các tay vợt ra sân với sự thoải mái nào cả.

Bên cạnh đó, sự vắng mặt của quá nhiều các tay vợt nổi tiếng cho thấy giải đấu sẽ kém hấp dẫn hơn trước. Nhưng US Open vẫn là giải đấu quan trọng và điều này dường như có ý nghĩa hơn với những người quyết tâm tham gia trong tình trạng hiện nay”, cựu tay vợt Italia phân tích.

Trở lại với Rafael Nadal, tay vợt Tây Ban Nha đã tiết lộ lý do thực sự không đến New York cách đây ít ngày. “Thể trạng và sức khỏe là điều kiện đầu tiên giúp tôi đưa ra quyết định. Sau khi tham khảo ý kiến các đồng đội, chúng tôi thống nhất bỏ qua US Open. Lịch trình có quá nhiều thử thách, bởi thi đấu từ mặt sân cứng rồi chuyển mặt sân đất nện và không có sự chuẩn bị trong thời gian ngắn sẽ rất nguy hiểm đối với cơ thể tôi.”

US Open 2020 diễn ra từ ngày 31/8 đến 13/9, sau khi Cincinnati Masters kết thúc. Hai giải đấu sẽ cùng được tổ chức tại Flushing Meadows (Mỹ) và đều không cho khán giả đến sân xem trực tiếp các trận đấu.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/us-open-bi-goi-la-34giai-dau-dien-ro-luc-nay-nadal-khong-du-la-dung-c...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/us-open-bi-goi-la-34giai-dau-dien-ro-luc-nay-nadal-khong-du-la-dung-c9a771151.html