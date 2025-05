Trung Quốc bá chủ giải cầu lông đồng đội thế giới, bí ấn sau chung kết Sudirman Cup 2025

An Se Young thắng tuyệt đối, nhưng Hàn Quốc không thể thắng Trung Quốc

Tỏa sáng rực rỡ với chuỗi 5 trận toàn thắng không thua một set nào, An Se Young chứng minh vì sao cô là tay vợt nữ số 1 thế giới hiện nay. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc ấy vẫn không đủ để giúp đội tuyển Hàn Quốc vượt qua tập thể đội Trung Quốc quá đồng đều và đầy bản lĩnh trong trận chung kết Sudirman Cup 2025.

An Se Young rất hay, nhưng mình cô là không đủ giúp Hàn Quốc vô địch giải cầu lông đồng đội

Dưới bàn tay dẫn dắt của HLV huyền thoại Park Joo Bong, người từng “nâng tầm” Momota Kento, An Se Young ngày càng hoàn thiện lối chơi đánh chậm, đọc tình huống tinh tế, kiểm soát thế trận như đàn anh người Nhật Bản thời đỉnh cao. Tại Sudirman Cup 2025, cô thắng cả 5 trận, và kết thúc toàn bộ các trận với tỷ số 2-0.

Điểm nhấn là cuộc tái đấu Wang Zhi Yi trong trận chung kết. Tái hiện lại kịch bản tại All England 2025, An tiếp tục khiến đối thủ Trung Quốc bị lạc nhịp, mắc lỗi khi cô ép tốc độ. Dù phải thi đấu tới 1 tiếng đồng hồ, An Se Young vẫn giữ sự ổn định, kết liễu trận đấu với các tỷ số 21-17, 21-16. Từ Putri Kusuma Wardani đến Wang Zhi Yi, mọi đối thủ đều phải thừa nhận: "Cô ấy biết chính xác mình làm gì và cả chúng tôi sắp làm gì".

Bị thẻ đỏ, mất điểm… nhưng đội Trung Quốc vẫn thắng

Bất chấp phong độ ấn tượng của An Se Young, đội tuyển Hàn Quốc vẫn gục ngã 1-3 trước Trung Quốc trong trận chung kết Sudirman Cup hôm 4/5 tại Hạ Môn (Trung Quốc). Trận mở màn đôi nam nữ, Feng Yan Zhe và Huang Dong Ping giành thắng lợi trước Seo Seung Jae và Chae Yu Jung, chính là bước ngoặt quan trọng. Dù dính tranh cãi vì tấm thẻ đỏ dành cho Huang, đôi Trung Quốc vẫn giành chiến thắng sau 3 set.

Tiếp đó, dù An Se Young gỡ hòa 1-1, Hàn Quốc không thể duy trì thế cân bằng. Ở nội dung đơn nam, Shi Yu Qi đánh như "hủy diệt" Jeon Hyeok Jin với tỷ số 21-5, 21-5, kết quả khiến cả nhà thi đấu im lặng kinh ngạc. Đôi nữ Liu Sheng Shu – Tan Ning sau đó kết liễu hy vọng của đội Hàn Quốc bằng chiến thắng 2-0 trước Baek Ha Na – Lee So Hee, dập tắt giấc mơ vàng của đội cầu lông xứ Kim chi.

Trung Quốc quá mạnh so với các đối thủ

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở trận đôi nam nữ mở màn chung kết, khi Huang Dong Ping, bạn đánh cặp với Feng Yan Zhe xin rời sân vào đầu set 3 với lý do cá nhân. Trọng tài sau đó rút thẻ đỏ, trừ đội Trung Quốc 1 điểm vì cho rằng cô cố tình câu giờ. Điều này khiến Trung Quốc bước vào set quyết định với bất lợi bị dẫn trước 0-1 ngay từ điểm đầu.

Tuy nhiên, bất chấp việc bị trừ điểm và sức ép từ khán giả cùng phía Hàn Quốc, Feng và Huang vẫn giữ được bản lĩnh, thi đấu chắc chắn và hiệu quả. Họ không để sự cố ảnh hưởng đến tâm lý, mà ngược lại càng chơi càng ổn định, tận dụng tốt thời điểm đối thủ xuống tinh thần để vươn lên thắng lợi ở set 3.

Chiến thắng này mang tính bản lề giúp Trung Quốc dẫn 1-0, cho thấy sự lì lợm và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của bộ đôi từng vô địch thế giới.