Trực tiếp Wimbledon ngày 6: Chờ Federer giải mã "hiện tượng", Medvedev gặp khó

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 10:37 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Hạt giống số 6 Roger Federer đứng trước cơ hội lần thứ 18 lọt vào vòng 4 Wimbledon.

Roger Federer - Cameron Norrie: 21h, ngày 3/7 - vòng 3 đơn nam

Khi không có được thứ hạng hạt giống đủ tốt tại Wimbledon, ngay ở những vòng đấu đầu tiên "Tàu tốc hành" đã phải thi đấu với những đối thủ không hề dễ dàng. FedEx giành vé đi tiếp vào vòng 2 sau khi trải qua 5 set với Adrian Mannarino, và thắng khi đối thủ bỏ cuộc vì chấn thương.

Federer lần đầu gặp tay vợt "đa quốc tịch" Norrie

Tại vòng 2, Federer cũng phải thi đấu hết sức mới có chiến thắng 3 set trước tay vợt giàu kinh nghiệm Richard Gasquet và ở vòng 3, FedEx sẽ đụng độ với hạt giống 29 Wimbledon.

Tay vợt người Anh, Cameron Norrie, 25 tuổi, có lần đầu tiên giành vé vào vòng 3, chàng trai sinh ra tại Nam Phi từng thi đấu cho Newzealand và giờ "đầu quân" cho tuyển Anh sẵn sàng tạo ra bất ngờ trước huyền thoại Thụy Sĩ.

Federer hiện tại đã bước sang tuổi 39, anh sẽ có lần thứ 18 lọt vào vòng 4 Wimbledon nếu đánh bại đối thủ người Anh trong trận đấu diễn ra vào tối nay. Trong lần đầu tiên đụng độ, Norrie thể hiện quyết tâm đánh bại người đàn anh nhưng nên nhớ Federer chưa bao giờ để thua tại vòng 3 giải Grand Slam sân cỏ, nơi mà anh giành được 8 chức vô địch.

Marin Cilic - Daniil Medvedev: 22h30, ngày 3/7 - vòng 3 đơn nam

Hạt giống số 2 người Nga, Daniil Medvedev đang có phong độ rất tốt trên mặt sân cỏ. Chức vô địch tại Malorca Open, sự kiện ATP 250 trên mặt sân cỏ là điểm tựa để Medvedev hướng tới danh hiệu Grand Slam tại Wimbledon.

Cilic lần thứ 2 đụng Medvedev

Vượt qua Jan Lennard Struff (vòng 1) rồi Carlos Alcaraz (vòng 2), thử thách tiếp theo của tay vợt Nga chính là Cilic nhà cựu vô địch US Open. Cần nhớ rằng Cilic là nhà cựu á quân giải đấu này vào năm 2017, ngược lại Medvedev từng 2 lần dừng bước ở vòng 3 Wimbledon. Nếu coi thành tích quá khứ là điểm tựa tinh thần thì rõ ràng Medvedev đang có lý do để lo lắng hơn so với đối thủ Croatia.

Nhưng tay vợt Nga không quá bi quan bởi trong lần đụng độ duy nhất giữa hai tay vợt, Medvedev đã giành thắng lợi sau 2 set 6-4, 7-6(7). Tay vợt số 2 thế giới đang có động lực lớn để đánh bại Cilic, anh sẽ có lần đầu tiên giành vé vào vòng 4 và tiến thêm một bước, tới gần hơn danh hiệu Wimbledon.

Lịch thi đấu Wimbledon ngày 6

