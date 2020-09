Trực tiếp US Open ngày 5: Djokovic dễ thở, Tsitsipas đụng đối thủ khó lường

Thứ Sáu, ngày 04/09/2020 10:12 AM (GMT+7)

(Tin tennis) Djokovic gặp lại đối thủ vừa thắng dễ ở Cincinnati Masters trong khi một thách thức lớn hơn sẽ chờ Tsitsipas.

[1] Novak Djokovic - [28] Jan-Lennard Struff: Khoảng 6h, 5/9, vòng 3 đơn nam

Novak Djokovic đã gặp một chút khó khăn ở vòng 2 trước Kyle Edmund nhưng rốt cuộc vẫn đi tiếp sau 4 set đấu và sẽ gặp một đối thủ không chút xa lạ: Jan-Lennard Struff. Họ vừa gặp nhau vào hôm 27/8 vừa qua ở Cincinnati Masters và Djokovic đã thắng chóng vánh 6-3 6-1 trong 2 set chỉ sau 1 giờ 4 phút.

Novak Djokovic đã thua set đầu tiên ở US Open nhưng ở vòng 3 được gặp một đối thủ không quá khó

Dư luận đang bắt đầu chú ý về chuỗi trận toàn thắng của Djokovic bởi lúc này anh đang sở hữu thành tích 25 chiến thắng liên tiếp trong năm 2020 và không chừng có thể kết thúc năm mà không thua một trận nào. Dù sức ép từ điều đó sẽ là khá lớn nhưng với một đối thủ như Struff thì Nole chưa có gì phải lo lắng.

[4] Stefanos Tsitsipas - [27] Borna Coric: Khoảng 3h, 5/9, vòng 3 đơn nam

Tsitsipas đang thể hiện phong độ cao để cho thấy anh xứng đáng được xem là ứng cử viên cho ngôi vương của giải, khi sau 2 trận đầu tiên vẫn chưa để thua một set. Nhà đương kim vô địch ATP Finals đã có thành tích tốt nhất trong các lần dự US Open nhưng sức ép vẫn chưa giảm bởi người ta còn muốn anh vào sâu hơn nữa, tay vợt người Hy Lạp với chỉ 1 lần gây dấu ấn tại các giải Grand Slam khi vào bán kết Australian Open năm 2019.

Coric sẽ là một đối thủ khó lường cho Tsitsipas. Tay vợt 23 tuổi này đã có đột biến sự nghiệp cũng tại US Open khi 2 năm trước lọt tới vòng 4, và anh đủ khả năng đánh bại các tay vợt hàng đầu khi hạ Dominic Thiem ở ATP Cup hồi đầu năm nay. Đây sẽ là đầu tiên hai tay vợt thực sự so tài nhau bởi lần gặp duy nhất hồi năm 2018 ở Rome Masters đã kết thúc sớm do Coric chấn thương ở set 1.

Tsitsipas chưa thua set nào sau 2 trận đầu nhưng Coric có thể khiến anh vất vả

[5] Alexander Zverev - [32] Adrian Mannarino: Khoảng 1h, 5/9, vòng 3 đơn nam

Zverev đã một cách ổn định cải thiện thành tích tại US Open qua mỗi năm dự giải và anh hy vọng sẽ tiếp tục điều đó mặc dù trong tuần này Zverev có một số thời điểm chật vật trong giao bóng. Anh đã mắc lỗi kép 16 lần trong 2 trận đầu và cần sớm cải thiện điểm yếu này.

Đối thủ của anh, Adrian Mannarino, không được xem là đối trọng đủ mạnh để cản bước Zverev khi đã thua cả 2 lần đối đầu trực tiếp. Dù vậy khán giả vẫn sẽ dõi theo Zverev để đánh giá cơ hội của anh.

Lịch thi đấu tennis đơn nam US Open 2020

Tennis - US Open 2020 - đơn nam - vòng 3 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ sáu, 04/09/20 22:00 Cameron Norrie Alejandro Davidovich Fokina Foxsports & Foxsports2 & Thể Thao TV 22:00 Filip Krajinovic David Goffin 22:00 Jordan Thompson Mikhail Kukushkin 22:00 Stefanos Tsitsipas Borna Coric Thứ bảy, 05/09/20 00:30 Denis Shapovalov Taylor Fritz Foxsports & Foxsports2 & Thể Thao TV 01:00 Adrian Mannarino Alexander Zverev 01:00 Pablo Carreno Busta Ricardas Berankis 06:00 Novak Djokovic Jan-Lennard Struff

Lịch thi đấu tennis đơn nữ US Open 2020

Tennis - US Open 2020 - đơn nữ - vòng 3 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ sáu, 04/09/20 22:00 Aliaksandra Sasnovich Yulia Putintseva Foxsports & Foxsports2 & Thể Thao TV 22:00 Varvara Gracheva Petra Martic 23:00 Naomi Osaka Marta Kostyuk 23:30 Angelique Kerber Ann Li 23:30 Caroline Garcia Jennifer Brady Thứ bảy, 05/09/20 01:00 Magda Linette Anett Kontaveit Foxsports & Foxsports2 & Thể Thao TV 06:00 Shelby Rogers Madison Brengle 07:30 Jessica Pegula Petra Kvitova

* Lưu ý, lịch thi đấu có thể có những thay đổi.

