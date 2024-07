Trực tiếp thi đấu Olympic Paris 31/7: "Siêu nhân bơi" tranh HCV, Ledecky bơi 1500m

Tại Olympic Tokyo 2020, đoàn Trung Quốc giành được 3 HCV trong môn bơi lội. HCV của họ đến từ những ngôi sao tài năng như Wang Shun (200m hỗn hợp nam), Zhang Yufei (200m bơi bướm dành cho nữ) và đồng đội 4x200m bơi tự do tiếp sức nữ.

Zhanle đang nắm giữ kỷ lục thế giới cự ly 100m tự do nam

Tính đến ngày thi đấu 30/7 của Thế vận hội năm nay, đoàn Trung Quốc chưa có HCV ở nội dung bơi và ngày 31/7, họ được dự đoán có tấm HCV môn bơi khi Pan Zhanle, kình ngư được coi "Vua tốc độ bơi mới" bước vào thi đấu.

Cách đây 2 năm tại ASIAD 2022 tại Hàng Châu, Zhanle đã thâu tóm 3 HCV các cự ly 100m tự do, 4x100m tự do tiếp sức và 4x100m hỗn hợp tiếp sức. Tại giải vô địch bơi lội thế giới diễn ra vào 2/2024 tại Doha, ngôi sao 19 tuổi này đã giành tới 4 HCV các nội dung bơi 100m tự do, 4x100m tự do tiếp sức, 4x200m tự do tiếp sức và 4x100m tiếp sức hỗn hợp.

Cũng tại giải vô địch thế giới 2024, Zhanle thiết lập cột mốc kỷ lục thế mới 100 tự do nam với thời gian 46.80 giây. Lượt bơi chung kết 100m tự do nam tại Olympic Paris sẽ chính thức diễn ra vào 3h39, 1/8, và Zhanle là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu.

Tấm HCV Olympic nội dung 1500m tự do nữ được dự báo cũng khó lòng thoát khỏi tay Katie Ledecky. Chỉ giành HCĐ ở nội dung 400m tự do, "Cá mập trắng" người Mỹ, người đang nắm giữ kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic cự ly 1500m, khó để vuột mất HCV ở nội dung mà cô chưa từng thất bại từ năm 2010.

Môn bơi trong ngày 31/7 còn có 3 nội dung chung kết khác gồm: 100m bơi tự do nữ, bơi ếch 200m nam và bơi bướm 200m dành cho nam.

Ở môn cầu lông, 2 VĐV Việt Nam sẽ bước vào thi đấu lượt trận cuối của vòng bảng. Nguyễn Thùy Linh so tài với Beiwen Zhang (Mỹ) tại đơn nữ, Lê Đức Phát gặp H. S. PRANNOY (Ấn Độ) đơn nam.

Tennis bước vào vòng đấu thứ 3. Hạt giống số 1, Novak Djokovic so tài với Dominik Koepfer, Carlos Alcaraz gặp Roman Safiullin và Stefanos Tsitsipas đấu Sebastian Baez.

Các nội dung thi đấu đáng chú ý trong ngày 31/7

Lịch thi đấu Olympic ngày 31/07 Giờ Cặp đấu Trực tiếp 3 môn phối hợp 31/07 13:00 Chung kết cá nhân nữ 31/07 15:45 Chung kết cá nhân nam Nhảy cầu 31/07 16:00 Chung kết nhảy cầu 10m nữ Rowing 31/07 17:02 Chung kết đua thuyền 4 người nam 31/07 17:14 Chung kết đua thuyền 4 người nữ Xe đạp BMX Freestyle 31/07 18:10 Chung kết Park nữ 31/07 19:44 Chung kết Park nam Bắn súng 31/07 20:30 Chung kết Trap nữ Judo 31/07 21:00 Chung kết 2 hạng cân: dưới 70kg nữ, dưới 90kg nam Đua thuyền buồm 31/07 22:25 Chung kết đơn Canoe nữ Thể dục nghệ thuật 31/07 22:30 Chung kết toàn năng nam Đấu kiếm 01/08 00:30 Chung kết đồng đội kiếm chém nam Bơi 01/08 01:30 Chung kết 100m tự do nữ 01/08 01:37 Chung kết bơi bướm 200m nam 01/08 02:13 Chung kết bơi tự do 1500m nữ 01/08 03:31 Chung kết bơi ếch 200m nam 01/08 03:39 Chung kết bơi tự do 100m nam Lướt sóng 31/07 07:12 Tranh HCĐ nam 31/07 07:53 Tranh HCĐ nữ 31/07 08:34 Tranh HCV nam 31/07 09:15 Tranh HCĐ nữ Bắn cung - cá nhân nữ cung 1 dây 01/08 00:42 Đỗ Thị Ánh Nguyệt nữ Fallah Mobina (Iran) Cầu lông vòng bảng các nội dung 31/07 13:30 KIM Ga Eun nữ Jin Wei GOH 31/07 13:30 Nguyễn Thùy Linh nữ Beiwen Zhang 31/07 13:30 YAMAGUCHI Akane nữ Michelle LI 31/07 14:20 V. Sindhu PUSARLA nam Kristin KUUBA 31/07 14:20 Misha ZILBERMAN nam Prince DAHAL 31/07 14:20 Kevin CORDON nam Julien CARRAGGI 31/07 14:20 Viktor AXELSEN nam Nhat NGUYEN 31/07 15:10 Jonatan CHRISTIE nam Lakshya SEN 31/07 15:10 Kunlavut VITIDSARN nam Kalle KOLJONEN 31/07 15:10 ASTRUP/RASMUSSEN đôi nam HOKI/KOBAYASHI 31/07 19:00 Carolina MARIN nữ Rachael DARRAGH 31/07 19:00 LIU/OU đôi nam LEE/WANG 31/07 19:00 NARAOKA Kodai nữ JEON Hyeok Jin 31/07 19:50 Brian YANG nam NISHIMOTO Kenta 31/07 19:50 TAI Tzu Ying nữ Ratchanok INTANON 31/07 19:50 Gregoria Mariska TUNJUNG nữ Tereza SVABIKOVA 31/07 20:40 Zii Jia LEE nam Pablo ABIAN 31/07 20:40 CHOU Tien Chen nam LEE Cheuk Yiu 31/07 20:40 OHORI Aya nữ Ines Lucia CASTILLO 31/07 21:30 Anders ANTONSEN nam Ade Resky DWICAHYO 31/07 21:30 Anthony Sinisuka GINTING nam Toma Junior POPOV 01/08 00:30 AN Se Young nữ Xuefei QI 01/08 00:30 CHEN Yu Fei nữ Mia BLICHFELDT 01/08 00:30 H. S. PRANNOY nam Lê Đức Phát 01/08 01:20 Kean Yew LOH nam Uriel Francisco CANJURA ARTIGA 01/08 01:20 LI Shi Feng nam Anuoluwapo Juwon OPEYORI 01/08 01:20 TANG/TSE đôi nam SEO/CHAE 01/08 02:10 WATANABE/HIGASHINO nam nữ PUAVARANUK/TAERATTANA 01/08 02:10 ZHENG/HUANG đôi nam FENG/HUANG 01/08 02:30 KIM/JEONG nam nữ CHEN/TOH Bóng đá nữ - lượt trận cuối vòng bảng 31/07 22:00 Nhật Bản Nigeria 31/07 22:00 Brazil Tây Ban Nha 01/08 00:00 Zambia Đức 01/08 00:00 Australia Mỹ 01/08 02:00 New Zealand Pháp 01/08 02:00 Colombia Canada Bóng chuyền nam 31/07 14:00 Ba Lan nam Brazil 31/07 18:00 Nhật Bản nam Argentina 31/07 22:00 Mỹ nữ Serbia 01/08 02:00 Ba Lan nữ Kenya Tennis Olympic Paris 2024 - đơn nam - vòng 3 31/07 - Casper Ruud Francisco Cerundolo 31/07 - Novak Djokovic Dominik Koepfer 31/07 - Roman Safiullin Carlos Alcaraz 31/07 - Sebastian Baez Stefanos Tsitsipas

