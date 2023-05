Trên báo Mỹ, chị em Thảo Vy và Thảo My nói gì về bóng rổ Việt Nam?

Đó là thời điểm cách đây hơn 1 tháng, trước khi cả hai trở về nước dự giải Asia Tours 3x3 và SEA Games 32. Khi ấy, Thảo Vy và Thảo My đã được The Next Hoops, tạp chí về bóng rổ danh tiếng của Mỹ, đặt nhiều câu hỏi. Trong rất nhiều điều các cô chia sẻ có mối quan tâm dành cho bóng rổ Việt Nam.

Thảo Vy nói: “Đó là một trải nghiệm tuyệt vời (dự SEA Games). Tôi quay trở lại vì chúng tôi có cơ hội hòa mình vào văn hóa Việt Nam. Không chỉ vì chúng tôi là những người đầu tiên mang huy chương về cho Việt Nam, mà vì chúng tôi còn muốn đóng góp cho bóng rổ nơi đó.

Bóng rổ Việt Nam mới chỉ phát triển. Nó quá mới nên không có nhiều kinh phí dành cho nó. Vì vậy, chúng tôi cho rằng mình có thể đến đó và đại diện cho Việt Nam. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời".

Thảo Vy đang là tay ném chủ chốt của đội bóng Gonzaga với trung bình 15,9 điểm ở mùa vừa qua

Thảo My cũng cho rằng tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng bóng rổ Việt Nam đang vươn mình nhờ tình yêu của NHM: "Họ không có cơ sở vật chất như chúng tôi có, hoặc tại đó không có những huấn luyện viên cá nhân. Nhưng họ có tình yêu rất lớn dành cho môn thể thao này. Có lẽ như vậy là đủ để giúp họ có động lực".

Thảo Vy cũng chia sẻ rằng khi đến đâu, cô cũng phải có cô em Thảo My song hành. Đó là lý do khi được các HLV bậc đại học tuyển dụng, Vy luôn yêu cầu HLV phải đưa My đi theo cô.

Thảo Vy nhớ lại thời điểm mới kết thúc bậc phổ thông trung học và bước chân vào đại học, khi cô được nhiều đội bóng danh tiếng ngỏ lời: "Chúng tôi luôn nói với các trường đại học rằng đó phải là hợp đồng trọn gói (chiêu mộ cả chị lẫn em).

Có một trường gọi cho Kayleigh (Thảo My) và mời em ấy về. Nhưng em ấy bảo rằng cũng có một người chị nữa. Bản thân tôi cũng vậy. Khi nhận được bất cứ đề nghị nào tôi cũng luôn nhắc đến em mình. Đó là lý do chúng tôi luôn bên nhau".

